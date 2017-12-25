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“İsrail sorunu diplomatik kanallarla çözülemez”

İSTANBUL, () - MEDİPOL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Filistin’deki İsrail Sorunu' başlıklı panelde konuşan SETA Strateji Masası Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, sorunun diplomatik yollarla çözülemeyeceğini çünkü İsrail’in...

“İsrail sorunu diplomatik kanallarla çözülemez”

İSTANBUL, () - MEDİPOL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Filistin’deki İsrail Sorunu' başlıklı panelde konuşan SETA Strateji Masası Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, sorunun diplomatik yollarla çözülemeyeceğini çünkü İsrail’in yıllardır sadece kendi isteklerini dayattığını söyledi.

Medipol Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Kulübünün organize ettiği 'Filistin’deki İsrail Sorunu' başlıklı panel Kavacık Güney Kampüste yapıldı. Panele Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan, SETA Strateji Masası Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Ülke TV Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı katıldı.

Moderatörlüğünü Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özkır’ın yaptığı programda ilk sözü alan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, sorunun diplomatik yollarla çözülemeyeceğini çünkü İsrail’in sadece kendi isteklerini dayattığını söyledi. Yalçın, bölgede İsrail probleminin günümüzün sorunu olmadığını, 1948’den beri bölgede terör estirdiğini kaydetti. Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmekteki esas amacının Amerika’daki Yahudi lobilerini kendi safına çekmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin oyun bozuculuktan oyun kuruculuğa geçmesi gerektiğini belirten Yalçın, tersi durumda sürekli başkasının oyunlarını bozmakla uğraşılacağını savundu.

‘DÜNYADA ÖZGÜRLÜĞÜ EN ÇOK FİLİSTİNLİLER HAK EDİYOR’

Filistin coğrafyasındaki direnişine değinen Ülke TV Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı ise Filistinlilerin dünyada en çok özgürlüğü hak eden halk olduğunu ifade etti. Filistinlilerin kendi topraklarında mülteci konumuna düşürüldüğünün aktaran Dağlı, bölge halkının ölüme meydan okurcasına direnişini sürdürdüğünü ifade etti. Arap dünyasının vurdum duymazlığından yakınan Dağlı, Filistinlilerin artık Arap dünyasından herhangi bir beklentilerinin olmadığını, tek umutlarının Türkiye olduğunu savundu.

Panelin son konuşmacısı İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan da Filistin’deki İsrail sorununun sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların sorunu olduğu belirtti. Toplumsal ve bireysel hassasiyetin kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Büyükaslan, toplumsal duyarlılığımızın sonucunda Birleşmiş Milletler nezdinde Kudüs vetosunun sağlandığını kaydetti. 

(FOTOĞRAF)


 


 

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