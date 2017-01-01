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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Türkçe mesaj: Saldırı insanlığa karşı yapılmıştır

 ANKARA, () - İSRAİL Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili Türkçe mesaj paylaşarak, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır"...

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Türkçe mesaj: Saldırı insanlığa karşı yapılmıştır

 ANKARA, () - İSRAİL Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili Türkçe mesaj paylaşarak, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Türkçe bir mesaj paylaştı. Ortaköy'deki saldırının insanlığa karşı yapılmış bir saldırı olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır" dedi.

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