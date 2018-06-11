İsmet Yılmaz: AK Parti dışındakiler yıkmak için geliyor

SİVAS'ta ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Yaparsa yine AK Parti yapar. AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak için geliyor, yakmak için geliyor, geriye dönmek için geliyor, Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Hafik, Zara ve İmranlı ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Hafik ilçesini ziyaret eden Bakan Yılmaz, Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Bakan Yılmaz, ilçe halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi yapılacağını anlatan Yılmaz, geçen yıl yapılan referandumda millete hükümeti kurma yetkisinin verildiğini söyledi. Şimdi o iradenin bu seçimde uygulamasına geçildiğini belirten Bakan Yılmaz, "Sabahleyin iki oy kullanacaksınız, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Yani hükümeti kurma yetkisini siz kime vermişseniz, o millete ilan edilecek. Milletin hükümeti kurma yetkisi verdiği kimse, işte cumhurbaşkanı adaylarından birisi" diye konuştu.

'SÖYLEDİKLERİ FARKLI, VAATLERİ FARKLI'

Bakan Yılmaz, egemenliğin milletin olduğunu, hükümeti kurma yetkisinin de millette olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Milleti aldatacaklarını düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı adayları vaatte bulunuyor değil mi? Bunlar samimi olsalar, şunu söylemesi lazım; 'Bizim hiçbir vaadimiz yok, niye vaadimiz yok; biz parlamenter sisteme geçeceğiz. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanının sembolik yetkileri olacak. Sembolik yetkileri olan kimse, bu kadar vaadini nasıl yerine getirecek?' Söylediği farklı, vadettiği farklı, aynı anda iki tane doğru olmayacak şeyi söylüyor. Yani yalan söylüyor. Sen eğer bu sistemin yanındaysan vadet, o zaman bakarız, yapıp yapamayacağın ayrı bir şey. Ama hem bu sistemi değiştireceksin, yetkisiz bir kimseyi cumhurbaşkanı yapacaksın, ondan sonra kendi partine layık görmediğin bir kimseyi Türkiye'nin başına getireceksin, 'al bu vaatte bulunsun, ola ki yapar' diyeceksin. Millet de buna inanacak öyle mi?"

'AK PARTİ'NİN DIŞINDAKİLER YIKMAK İÇİN GELİYOR'

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Bakan Yılmaz, bu zor dönemde güçlü bir hükümetin olması gerektiğini vurguladı. Ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin bölgesinde süper güç olduğunu ve bundan sonra da çok daya iyi olacağını belirterek şöyle dedi:

"Bunu yaparsa yine AK Parti yapar. AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak için geliyor, yakmak için geliyor, geriye dönmek için geliyor, Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar. Bunları düşünerek bu aziz milletin en doğru kararı vereceğini inanıyorum."



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