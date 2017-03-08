Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

İsmail Kahraman, 2 ay tedavi gördükten sonra TBMM Genel Kurulu'nun açılışını yaptı

ANKARA, () - YAŞADIĞI rahatsızlık nedeniyle iki ay tedavi gördükten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nun açılışını yapan İsmail Kahraman, Genel Kurul salonundan ayrılırken kuliste, milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis personelinin geçmiş...

İsmail Kahraman, 2 ay tedavi gördükten sonra TBMM Genel Kurulu'nun açılışını yaptı

ANKARA, () - YAŞADIĞI rahatsızlık nedeniyle iki ay tedavi gördükten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nun açılışını yapan İsmail Kahraman, Genel Kurul salonundan ayrılırken kuliste, milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis personelinin geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Gazetecilere teşekkür eden Kahraman, "Basın da gereken alakayı, nezaketi, inceliği gösterdi. Basın mensuplarının zerafetine, inceliğine, nezaketine teşekkür ediyorum." dedi.

Kahraman, rahatsızlık dönemini atlattığını ve çalışmalara başladığını belirterek, "İnşallah hayırlı çalışmalar olur, hayırlı neticeler doğar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, sağlık, afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Genel Kurul'daki konuşmasında, "16 Nisan sonrasında burada güzel tablolar göreceksiniz" dediğini anımsatarak, "Siz 16 Nisan sonrasında nasıl bir tablo bekliyorsunuz?" sorusuna Kahraman, iktidar kulisi ile muhalefet kulisi arasında farklılık olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, kulislerin duvarlarının mermer ile kaplanacağını, ışıklandırmanın da tepeden olacağı bilgisini paylaştı. Kahraman, 16 Mart'tan sonra TBMM Genel Kurulu'nun ara tatile gireceğini kastederek, bu tatili değerlendirip tadilat çalışmalarını 16 Nisan'a kadar yapacaklarını aktardı.

Gazetecilerin, "Biz 16 Nisan sonrasını..." sözleri üzerine ise İsmail Kahraman, "İkide bir referanduma getirmeyin, hep beraber neticeyi göreceğiz." diye konuştu.

Kahraman, "Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusuna, "17 Nisan'da söyleyeceğim. Yüzde yüze yakın. Referandum neticesinin uğurlu olmasını diliyorum, sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum." karşılığını verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.