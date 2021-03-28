İrfan Uzun 2023 Türkiye Cumhurbaşkanı Adayı

Adalet Birlik Partisi İcra Kurulu Toplantısında Parti Yöneticileri, seçim öncesi alışmaların provasını yaparken, fikirlerini açıkladılar. Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Uzan, seçimleri kazanacakları iddiasında bulundu.

İrfan Uzun Liderliğinde kurulan Adalet ve Birlik Partisi ülke düzeyinde yapılanmalarını tamamlıyor.

Adalet ve Birlik Partisinin ülke düzeyinde seçime hazır hale geldiğini ifade eden Adalet ve Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, partisinin yönetim kadrolarının seçime girebilme yeterliliğine ulaştığını, kendisinin Cumhurbaşkanı Adayı olduğunu ve hükmet edecek ekiplerinin hazır olduğunu söyledi.

İstanbul’un Esenyurt İlçe başkanlığı atamasını gerçekleştiren İrfan Uzun, en kısa sürede İstanbul’un 39 İlçe başkan atamalarını tamamlayıp genel kurullarını tamamlayacaklarını belirtti.

Adalet Birlik Partisi İl ve İlçe Başkanlığı için aday olan kişilerin sıkı bir mülakata tabi tutulduğunu ifade eden Genel Başkan Uzun, herkesin kadrolara eklenmediğini, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, referansları ve halkla yapılan görüşmelerle kadroların oluşturulduğunu anlattı.

KADROLARIMIZ HAZIR

2023 de yapılması beklenen genel seçimlere hazır olduklarının altını çizen Genel Başkan Uzun, “2023 de yapılacak Genel seçimi hep beraber 86 Milyon olarak kazanacağız ve hep birlikte Türkiye’nin gücünü Dünyaya göstereceğiz.

Allah’ın izni ile teşkilatlarımızda, Milletvekili olarak TBMM’de, seçimlerde kazanacağımız belediyelerimizde, meclisimizde, sorumluluk üstlenecek tüm arkadaşlarımız hazır. Kadrolarımızda görev alan ve alacak olan kardeşlerimize de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah bu süreci tam bir dayanışma içinde adalet, birlik ve kardeşlik hukukunu gözeterek başarıyla yürüteceğiz.” Dedi.

ADALET BİRLİK PARTİSİNİN GERÇEK SAHİBİ MİLLET

Adalet Birlik Partisinin gerçek sahibinin millet olduğunu ifade eden Genel Başkan Uzun, “Bunun için teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor. Adalet Birlik Parti’sinde ilçe başkanı, il başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı, milletvekili olmak demek, günün 24 saati milletin emrinde olmak demektir. Böyle bir çalışma temposunu göze alamayan bu tür görevlere de talip olmamalıdır.

Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz; kendisine yapılan hiçbir hizmeti unutmaz, bu hissiyatını hem gönlünde yaşatır, hem de önüne geldiğinde sandıktaki seçim iradesiyle ortaya koyar.

Adalet Birlik Partisi kimliğiyle milletimizle muhatap olan her kardeşimizin bu gerçekler ışığında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Özellikle 2023 seçimlerinin sandık-sandık, mahalle-mahalle, ilçe-ilçe tetkik ederek, inançla azimle çalışmamız şart olmuştur” diye konuştu.

Z KUŞAĞI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI

Kadınlara, gençlere ve özellikle Z Kuşağı diye tanımlanan gençliğe çok önem verdiklerini genel başkan danışmanları arasında 17 yaşında gençlerin ve kadınların da yer aldığını anlatan Genel Başkan Uzun şunları söyledi:

"Ülkemiz için yeni bir gelecek planlıyoruz. Bu gelecek sadece Adalet birlik Partisinin genç ve özgür kadroları ile gerçekleşebilir.

Kadınlara, gençlere ve özellikle Z Kuşağı diye tanımlanan gençliğe çok önem veriyoruz. Genel Başkan Danışmanlarımızın arasında 17 yaşında gençler ve kadınlarımız da bulunuyor. Partimize 7’den 70’e tüm milletimiz sahip çıkıyor.

Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Önümüzde çok yolumuz, yapacak çok işimiz var.

EĞİTİMDE VE SAĞLIKTA REFORM YAPACAĞIZ.

Biz sorunları biliyoruz ve reçetelerimiz hazır. Önce teşhisi doğru koyacağız, sonra da en ideal çözümü hayata geçireceğiz.

Adalet Birlik Partisi Türkiye’nin içinde bulunduğu her sorunu öncelik olarak görmekte ve çözüme yönelik projeler oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda; Temel ilkemiz ve her şeyin başı eğitimin düzeltilmesidir.

Sınavı kaldıracağız. Sınavla değil kişisel becerileriyle gençleri geleceğe hazırlayacağız. Üreten kadroları okul sıralarından yetiştireceğiz. Bu eğitimi verecek eğitimcileri de eğiteceğiz.

Özel hastane, özel okul gibi insanları sınıflandıran, paranın gücüyle elde edilen hizmetleri herkesin ulaşacağı seviyeye ulaştıracağız. Eğitimde ve sağlıkta reform yapacağız.

ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Sanayiyi, sanayi yatırımlarının Anadolu’ya yayılmasını ve özellikle üretimi teşvik edeceğiz.

Enerji, Tarım, Hayvancılık, Gıda sağlığı ve Gıda güvenliği gibi yaşamsal faaliyetlerimizin temel taşını oluşturan birimleri top yekün düzenleyeceğiz. Tarımda ATA TOHUMU’nu yeniden kazandıracağız.

Ekonomik sebeplerle köylerinden koparılmış olan insanlarımızı tekrar toprağı ve hayvanları ile buluşturacak Köykent projesini hayata geçireceğiz. Halkımızı, izlenebilen doğal ve ekonomik gıdaya kavuşturacağız.”