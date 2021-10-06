İran’ın Milli Ekonomi Modeli'ni uygulamak BTP'ye başvurdu!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül, Gaziantep’te konuştu, ekonomi üzerinde dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasına Atatürk'ün "vatanperver, cesur ve çok çalışkan Gaziantepliler iyi ki varsınız" cümlesi ile başlayan Fuat Şengül şöyle devam etti;

"Maalesef Türkiye'de hayat çok zor geçmeye başladı. Vatandaş olmak cidden zor hale geldi. Özellikle de ekonomimiz şahlanmaya başladığı an "eyvah" der olduk. Ne zaman doğalgaz yatakları bulunsa seviniyoruz ama arkasından büyük bir zam furyası geliyor. Ne zaman ülkemizde petrol yatakları bulunsa seviniyoruz, arkasından büyük bir zam furyası geliyor. Yani ülkemizde insanların hayatı, enerjisi adeta emiliyor. Elektrik fiyatları hepimizin elini çarpar hale geldi ve asla enerji giderlerine yetişmek mümkün olmuyor. Sadece bunu konut olarak düşünmeyin. Gaziantep'teyiz. Çok ciddi doğalgaza dayalı imalat yapan firmalarımız var. Hepsi enerji giderlerinin artmasından dolayı ihracatta başarılı rakamlar veremez hale geldiler."

Parasını biz ödüyoruz, köprü yaparken neden bize sormuyorsunuz?

Son dönemde hızlanan zamları eleştiren Fuat Şengül yüksek maliyetli köprüler ve ödeme garantilerine de şu ifadelerle dikkat çekti;

"Bizlere bu zam furyaları geldikçe, bize her şey yok dendikçe, köprü yapan müteahhitlere, yol yapan firmalara, havalimanı yapan firmalara ödeme garantisi ile işler verilmeye devam ediliyor ve bu paralar da ödeniyor. Ama bu bize nasıl yansıyor? İşte bu bize fatura olarak yansıyor. İstanbul'a 3. köprü yapmak için bizim onayımızı aldınız mı? Hayır. Çanakkale'ye köprü yapmak için bizim onayımızı aldınız mı? Hayır. Niye? Neticede faturasını buradaki teyzem ödüyor, buradaki amcam ödüyor, buradaki gencim ödüyor. Bunların hiçbirisi bize sorulmadan yapılıyorsa niye parasını bizden istiyorsunuz? Bunları artık sorgulama zamanı geldi."

İran Milli Ekonomi Modeli'ni uygulamak için bize başvurdu

Türkiye'nin geldiği noktada iktidarın çaresiz olduğunu ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Şengül, İran dahil bir çok ülkenin "Milli Ekonomi Modeli" için kendilerine başvurduğunu ama iktidarın bu konuda sessiz kaldığını belirtti.

Fuat Şengül "İktidarın vatandaşın çektiği sıkıntıları ne duyacak kulağı var,ne görecek gözü var, ne de söyleyecek dili var. İnanın çaresizler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli dünya tarafından uygulandı. Kapı komşumuz İran gelip bize "bunu nasıl yaparız, gelin bunu beraber yapmak için bize yardımcı olun" dedi. Ama bizim iktidarlarımız ABD'den gelecek sese bakıyor, AB ne diyecek onun peşine düşüyor " diye konuştu.

Çözümün anahtarı bizim elimizde

Hükümetin her konuda 2023'ü işaret etmesine değinen Fuat Şengül 2023'te Bağımsız Türkiye Partisi'nin iktidar olacağını söyledi.

Şengül, " Hep neye atıyor hükümet? 2023'te şöyle olacak, 2023'te şöyle olacak. Evet, 2023'te bir şey olacak, ne olacak biliyor musunuz? Onlar gidecekler, Bağımsız Türkiye iktidar olacak. Niye bu kadar rahat söylüyorum? Çünkü bizim elimizde anahtar var, bütün meselelere çözümümüz var. Onlar çözemezler. Onlar yapamazlar. Dedikleri de yanlış, doğruları da yanlış, gördükleri de yanlış. Niye? Çünkü onlarda Atatürk'ün ufku yok, Hacı Bektaş'ın yüreği yok, Prof. Dr. Haydar Baş'ın vizyonu yok ve onlarda vizyonlu bir genç genel başkan yok. Vakit kaybına, enerji kaybına, umut kaybına sebep olmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Artık bu milletin dayanacak gücü kalmadı. Gelin hep beraber bu ufka sahip, bu vizyona sahip ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin de umudu olan genel başkanımız Hüseyin Baş ile beraber Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarında yer alalım, koşalım, çözümün adresinde bir ve beraber olalım" diyerek konuşmasını noktaladı.