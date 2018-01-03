"İran halkında yılların birikimi var"

İRAN'da ekonomik gerekçelerle halk tarafından başlatılan prostesto gösterileri 7'inci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre içerisinde Twitter hesabından ardarda açıklama yaparak İran halkına destek verdiğini ve özgürlük taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ise "Trump'ın protestocuları desteklemeye hakkı yok, çünkü geçmişte İran halkını terörist olarak ilan etmişti" diyerek tepkisini gösterdi.

"HALKTA HAYAL KIRIKLIĞI ORTAYA ÇIKTI"

İran'daki prostesto gelişmeleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse şunları söyledi: "Bu tarz ayaklanmalar ve protestoların başlangıç hedefi ile daha sonra ortaya çıkan durum her zaman farklılık gösterir. Bu protestoların yayılması ile birlikte siyasi rejime eleştirisi olanlar da kısmen sokağa çıktı ama ben temel olarak bunun ekonomik nedenlerle olduğunu düşünüyorum. Nükleer anlaşmalar sonrası halkta İran'ın uluslararası toplumda normalleşeceği ve dünyaya daha açık bir İran toplumu yaratılacağına dair bir beklenti ortaya çıkmıştı. Ruhani'nin de zaten seçilmesindeki en önemli faktörlerden birisi buydu. Dünyaya açık bir toplum beklentisi ortaya çıkmıştı ama Trump'ın gelmesi ve anlaşmaların tıkanmasının hemen ardından beklentiler gerçekleşmemeye başladı ve halkta bir hayal kırıklığı ortaya çıktı."

"DIŞ MÜDAHALE OLMASI PROTESTOLARIN MEŞRUİYETİNİ SORGULANIR HALE GETİRİR"

Doç. Dr. Köse, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının protesto gösterilerine katılanları cesaretlendirdiğini ancak yine de ideolojik kaygılarla ortaya çıkan bir gösteri olmadığını belirtti ve "Halkın karşıtlıkları rejimi devirmek üzerine değil aslında. Dış müdahale görüntüsü de aslında protestocuların meşruiyetini daha fazla sorgulanır hale getirecektir. Bir yandan teşvik edici olsa da bir yandan da meselenin dış güçlerin operasyonu şeklinde görülebileceği hale getirilmesi yönü var. Bu açıdan dengenin önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.

"İRAN ÖFKENİN DIŞARI VURULMASINA İZİN VERİYOR"

Gösterilerin çok uzun sürmeyeceği kanaatinde olduğunu da belirten Doç. Dr. Köse, "İran Cumhurbaşkanı ve rejim, göstericilerin öfkeli olduğunu biliyor. Bu öfkenin kısmen dışarı vurulmasına izin veriyorlar ama tamamen de kontrol dışına çıkmasını istemiyorlar. Bazı alanlarda reform yapabilecekleri sinyalini de veriyorlar. Dolayısıyla biriken enerjinin atılması noktasında sınırlı da olsa bir alan bırakıyorlar. Belirli alanlarda reform yapabileceği sinyallerini vermeye çalışıyorlar ve belirli alanlarda devletin kontrolünün ortadan kalktığı görüntüsünü de vermek istemiyorlar. Çemberi yavaş yavaş daraltıp kontrollü bir şekilde protestoları sonlandıracaklarını düşünüyorum. Kontrollü bir şekilde biriken öfkenin dışarı atılmasına izin veriyorlar" dedi.

"DİNİ KISITLAMALAR KALDIRILABİLECEK"

Gösterilerin ülkenin zengin mahallelerinde değil tam tersi rejimi destekleyen ve daha orta ve alt gelir grubunda başladığını da vurgulayan Doç. Dr. Köse şöyle konuştu: "Gösteriler rejimin en güçlü olduğu Meşhed, Kum gibi bölgelerde başladı. Mavi yakalı dediğimiz çalışan kesimin olduğu bölgeler tepkilerini dışa vurdular. Dolayısıyla rejim de insanların huzursuzlukları olduğunu ve belli huzursuzlukları olsa da tamamen rejimi ortadan kaldırmaya yönelik bir talep söz konusu olmadığını düşündü. Meselenin özünde yatan konunun yılların birikimi var sosyo-ekonomik meseleler. Gittikçe bu sosyal meselelerin de gündeme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla sosyal hayatta da bazı dini kısıtlamaların kaldırılabileceğini düşünmekteyim."

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