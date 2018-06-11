İran Büyükelçisi Fard: ABD bölgeye müdahale edemez

Ümit KOZAN- Gözde AK/ANKARA, ()- İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Menbiç için ABD ile yapılan görüşmelerin Astana sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya, "Rahatsızlık yaratan bir aktör bölgeye müdahale edemez. BM kararlarına saygı duymayan, yaptığı anlaşmaları hiçe sayan bir ülkenin bizim ülkemize karışma hakkı yoktur. Bizim bölge halkımızın başka herhangi bir ülkenin fikrine ihtiyacı yoktur. Halkımız kendi iradesi ile en doğru kararı verecektir" dedi. Fard, 24 Haziran seçimlerine ilişkin de "Türkiye açısından seçimler önemli ve halkın katılımı yüksek olacaktır. Büyük Türk milleti doğru kararı verecek ve ülkesinin istikrarına ve birliğine sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, büyükelçilik konutunda verdiği iftar davetinde medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Muhammed İbrahim Taherian Fard, davette, Türkiye-İran ilişkilerini, 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi. Fard, "Türkiye güçlü bir ülke. Kudüs ve Filistin'de yaşanan dramlar ortak sorunlarımız arasında. Türkiye ve İran arasında 12 milyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Uluslararası düzeyde önemli bir işbirliği içerisindeyiz. Gerek bölge içinde gerekse bölge dışında ciddi krizler yaşanıyor. Bu yüzden seçim öncesi gündemi takip etmek bizim için elzem" diye konuştu.

'BÜYÜK TÜRK MİLLETİ SEÇİMLERİ BAŞARI İLE ATLATACAKTIR'

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin görüşleri de sorulan Büyükelçi Fard, şunları söyledi:

"Türkiye hem bölge için hem de diğer dünya ülkeleri için ekonomik, siyasi, stratejik, küresel ve iş hayatı ile ilgili konularda büyük önem arz eden bir ülkedir. Türkiye ayrıca turizm, inşaat gibi özel sektörler bakımından ileri konumdadır. Bu da şu anlama gelir; hangi konuda olursa olsun Türkiye güçlü bir ülkedir ve halkın toplumsal gelişmelere katılımı çok yüksektir. Türk milleti seçimleri büyük bir başarı ile atlatacaktır. Avrupa kıtasında seçimlere en fazla yüzde 28'lik bir oranla katılım sağlanır. Türkiye açısından seçimler önemli ve halkın katılımı yüksek olacaktır. Büyük Türk milleti doğru kararı verecek ve ülkesinin istikrarına ve birliğine sahip çıkacaktır."

'15 TEMMUZ'DA HERKES SEÇİLMİŞ İKTİDARA SAHİP ÇIKTI'

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Fard, "15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi Türkiye için olduğu kadar bölgemiz ve hatta kıtamız için büyük önem arz eder. Büyük Türk milleti o gece kanlı bir darbeye uyandı. Fakat o gece iktidar ve muhalefet dâhil bütün siyasi partiler darbeye direndi ve seçilmiş iktidara sahip çıktı" dedi.

'ABD'NİN BİZİM ÜLKEMİZE KARIŞMA HAKKI YOK'

Büyükelçi Fard, Menbiç konusunda İran ve Türkiye arasında bir mutabakat olduğunu belirtirken, bu konu üzerine ABD ile yapılan görüşmelerin Astana sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya ise "Kişisel kanaatim, rahatsızlık yaratan bir aktör bölgeye müdahale edemez. BM kararlarına saygı duymayan, yaptığı anlaşmaları hiçe sayan bir ülkenin bizim ülkemize karışma hakkı yoktur. Bizim bölge halkımızın başka herhangi bir ülkenin fikrine ihtiyacı yoktur. Halkımız kendi iradesi ile en doğru kararı verecektir" diye cevap verdi.

'TÜRKİYE- İRAN İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLENDİ'

İran Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Türkiye-İran ilişkilerinin son zamanlarda daha da güçlendiğini ve bu durumunun artarak devam edeceğine ilişkin inancının tam olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ramazan ayı öncesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirildi. Humeyni Kutsal Kudüs Günü ilan etti. Filistin halkı için bütün İslam dünyası hassasiyet gösterdi. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin bölgedeki gücü üzerinde olumlu etkiler yarattı. Bunun sonucunda da İran-Türkiye ilişkileri güçlendi. İran ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi hem bölgesel hem de küresel ölçekte büyük önem teşkil ediyor. Umuyorum ki bütün bu iyi ilişkiler Türkiye'deki seçim sonrasında da devam eder."



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