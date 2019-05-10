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İran Büyükelçisi Farazmand: ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız

ANKARA, () - İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand, "ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız, ihracatımıza devam edeceğiz" dedi. Büyükelçi Farazmand, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır'ı Meclis'te ziyaret etti....

İran Büyükelçisi Farazmand: ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız

ANKARA, () - İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand, "ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız, ihracatımıza devam edeceğiz" dedi.
Büyükelçi Farazmand, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır'ı Meclis'te ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Farazmand, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili "Ne yazık ki bölgemizde biz ABD'nin aşırı tek başlı tutumuyla karşı karşıyayız. ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız, ihracatımıza devam edeceğiz. Komşularımızla ilişkilerimizi sürdürecek bir yol geliştireceğiz. Bu sadece İran'ı değil tüm bölge ülkelerini hedef alıyor; çünkü İran petrol satmadıkça bölge ülkeleri de etkileniyor. Çeşitli mekanizmalar mevcut. Başka ülkelerde de böyle mekanizmalar geliştirildi. Sadece İran değil, tüm dünya ülkeleri ABD ve dolar sultasından acı çekiyor. Alternatif mekanizma ve yerel para ile ticaret olabilir" diye konuştu.

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