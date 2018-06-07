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İnce: Erdoğan beni seçkinci, elitist, halktan uzak gösteriyor (3)

DEMİREL’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta mitingi sonrası seçim otobüsüyle Atabey ilçesine bağlı İslamköy’e hareket etti. 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Çalcatepe’de bulunan...

İnce: Erdoğan beni seçkinci, elitist, halktan uzak gösteriyor (3)

DEMİREL’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta mitingi sonrası seçim otobüsüyle Atabey ilçesine bağlı İslamköy’e hareket etti. 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Çalcatepe’de bulunan kabrini ziyaret eden İnce, burada yürütülen inşaatla ilgili köy muhtarı Mehmet Kara ve şantiye şefinden proje hakkında bilgi aldı. İnşaatın 2 ay sonra tamamlanacağıni öğrenen İnce, "İnşallah cumhurbaşkanı olarak açılışını ben yapacağım" dedi.
‘BU KARİKATÜRLERİ ŞİMDİ ERDOĞAN İÇİN ÇİZSELER TUTUKLANIRLAR’
Mezar başına bir buket çiçek bırakan ardından dua eden Muharrem İnce, daha sonra Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede, Demirel ile ilgili çizilmiş karikatürleri inceleyen İnce, "Bu karikatürleri şimdi Erdoğan için çizseler anında tutuklanırlar" diye konuştu.
Muharrem İnce’ye İslamköy ekmeği ve gül hediye edildi. İnce daha sonra karayoluyla Burdur’a hareket etti.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

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