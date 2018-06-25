Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü
Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile...
İstanbul'da bölge bölge seçilen yeni milletvekilleri
İstanbul Milletvekilleri partilere göre dağılımı
Oy kullanmaya gelince yakalanan 22 kişi tutuklandı
Oy kullanmaya gelince yakalanan 22...

İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'nın...

İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325