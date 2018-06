İnce: Kimseyi ayırmıyorum, bu ülkeyi barıştıracağım

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Diyarbakır'daydım. Sayın Erdoğan, benim mitingim için 'HDP'liler de gitmiş' diyor. Sayın Erdoğan, Diyarbakır'da benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz. 'Sağcı, solcu; başı kapalı, açık' yok. Herkesi kucaklayacağız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Miting alanında toplananlar, İnce'yi 'Hoş geldin gadasını aldığım', 'Askeri öğrenciye özgürlük', 'Daima Mustafa Kemal'in izinde seninleyiz Muharrem İnce', 'Kocasinan tamam, aranan kan bulundu tamam', 'Korkak TV'ye gel', 'Hayat sevince güzel', 'Biz bu diplomayı kıraathaneden almadık' yazılı pankartlarla karşıladı. İnce, miting alanındaki kürsüye, "Bu alan barış, kardeşlik, huzur alanı; milletin evladı geldi" anonsuyla geldi. "Nörüyosunuz gadasını aldıklarım?" diyerek, konuşmasına başlayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yuhalayanlara, "Yuhalamayın, Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partililer de vardı. Yuhalamayın, herkesi barıştıracağız. AK Partilisi, CHP'lisi yok. Başı açık, başı kapalısı yok. Herkesi kucaklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden İnce, "Erdoğan'ın diplomasını sormayacağım söz. Yolsuzluklarını sormayacağım söz. Sadece ekonomi soracağım söz. Ben ona 'Sayın Erdoğan' diyorum, o bana 'Muharrem' diyor. 'Bak bana Muharrem' diyor. Ben sana bakamam. Sen yolsuzluklara bakıyorsun, ben fakir fukaraya bakıyorum" diye konuştu.

'HORMONLU BİR BÜYÜME VAR'

İnce, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyümesine ilişkin şunları söyledi:

"2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi 7,4 büyümüş. İhracat 1,3, ithalat 12,7 artmış. Cari açık yüzde 80 artmış. Cari açık 3 ayda 22 milyar dolar. Ortada hormonlu bir büyüme var. Gerçek bir büyüme yok. Mutfakta enflasyon yüzde 30'lara çıkmış. Böyle bir ortamda diyorum ki 'Ben rozeti çıkararak, yola çıktım'. 'Ben sadece CHP'nin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedim. AK Parti'li, İYİ Parti'li, HDP'li, Saadet Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. 81 milyonu barıştırmak için uğraşıyorum. İnsanlara yalan söylemiyorum."

'DİYARBAKIR'DA AK PARTİ'Lİ KARDEŞLERİM DE VARDI'

Diyarbakır'da dün düzenlediği mitingle ilgili konuşan CHP'li İnce, "Diyarbakır'daydım. Sayın Erdoğan, benim mitingim için 'HDP'liler de gitmiş' diyor. Sayın Erdoğan, Diyarbakır'da benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz. Sağcı, solcu; başı kapalı, açık yok. Herkesi kucaklayacağız. Dünya büyük bir değişim yaşıyor" dedi.

'TÜRKİYE HALA TÜKETİCİ KONUMDA, ÜRETEMİYOR'

Konuşmasında bilginin önemine vurgu yapan İnce, "Amerikalılar, aya kaç yılında gitti? 1969. Bu yılda NASA'daki bilgisayarlar, 2011'de akıllı telefonlarımızın seviyesindeyiz. Bugünkü telefonlarımız, NASA'nın o dönemki teknolojisinden 10 kat daha fazla. 2020'den sonra bu kullandığınız telefonların hiçbiri kullanılmayacak. Artık silikon bilgisayarlar kalkıyor, kuantum bilgisayarlar geliyor. Şu an Türkiye hala tüketici konumda, hala üretemiyor. 10 yıl sonra bilgisayar gözlükleri, herkesin gen haritası çıkarılacak, sürücüsüz araçlar gelecek. Yapay zeka olacak. Robotlar olacak. Robot zekasıyla insan zekasını karşılaştıracağız. Uzayda ekonomik çıkarlar peşine düşeceğiz" diye konuştu.

'GÜNDÜZ KEKİ YEDİ, AKŞAM NE OLACAK?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet kıraathaneleri kuracağız' açıklamasına yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li İnce, şunları kaydetti:

"Dünya 10 sene sonra buralara gelecek bizimki de her mahallede kıraathane açacak. Yani dünya bu noktalara giderken, Türkiye'yi 16 yıl yönetmiş birisi, her mahalleye kıraathane açacak; çaylar, kekler bedava. Gündüz keki bedava yedi de akşam ne olacak? Meydanlara gelip, 'Ustayım' diyordu ya meğer kek ustasıymış. Erdoğan'a sesleniyorum. Madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde 7,4 büyüdü; Sayın Erdoğan, seninle istediğin bir TV kanalında madem ustasın, ekonomistsin; hiçbir konuyu tartışmayacağım, diplomanı sormayacağım, yolsuzlukları sormayacağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri'den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacaksın. Sayın Erdoğan, gel sadece benimle ekonomi tartış. Ben ona 'Sayın Erdoğan' diyorum o 'Bana bak Muharrem' diyor. Ben fakir fukaraya bakıyorum, sana bakamayacağım. Sayın Erdoğan, bu iş tamam. Merak etme, hukuk devleti var. İntikam, rövanş yok. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bu büyük değişimi gittiğim her yerde görüyorum."

'YARGIÇLAR, CUMHURBAŞKANI GELİNCE AYAĞA KALKIYORSA ADALET DAĞITAMAZ'

Türkiye'nin hukuk devletine ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Danıştay üyesi, benim aleyhimde tweet atıyor. Size söz veriyorum; milletimin isteğiyle hiçbir hakim, savcı benim rakiplerime söz söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak. Onlar siyasete girerse olmaz. Yüksek yargıçlar, cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Yargıçlar, gerekirse beni de yargılayacak. Bana diyor ki 'Nasıl yapacaksın?' Yıl 1926, savaştan çıkmışsın, gençler savaş meydanlarında kalmış. Bu yıl da Kayseri'ye uçak fabrikası kuruluyor. 200 tane uçak yapılıyor. Bugün Türk Hava Yolları'na 11 milyarlık uçak aldık. Biz işte bunu yapacağız. 'Emekliye asgari ücret tutarında ücret' diyorum, 'Nereden bulacaksın?' diyor. Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Saraya 2 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Bu memleketin meraları, tarım alanları, denizleri, genç nüfusları altın. Onları devreye sokacağım ve bulacağım. 3 bin korumayla gezmeyeceğiz. Erdoğan ile benim aramdaki fark; Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben milletin evladıyım."

'İSRAF EKONOMİSİNİ, İNSAF EKONOMİSİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren CHP'li İnce, "Erdoğan, sarayında kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi bakkaldan aldığınız siyah çay içiyorum. Buraya özel uçakla geldik. Sizin paralarınızla geldik buralara. Helal ediyor musunuz? Işık göründü de yakıt bitmesin, biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra biraz daha yollayın. Vatandaşın parasıyla bu kampanyayı yapıyorum. Yerli, milli olan adam, Süleyman Şah'ı o kadar gezdirdi. Rahmetli sağlığında bile o kadar gezmedi. Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş. Size GDO'lu yiyecekler, ona organik yiyecekler. Hurma ağaçları, hurma vermemiş. Fransa'dan gelip, yeraltında ısıtma yapmışlar. Beyefendi taze taze yesin, diye. Türkiye'de bir israf ekonomisi var. Türkiye'nin 'israf ekonomisi'ni 'insaf ekonomisi'ne dönüştüreceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI