İnce: Kimseyi ayırmıyorum, bu ülkeyi barıştıracağım (3)

'TURİZM SEZONLUK BİR İŞ DEĞİLDİR'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla mitinginin ardından Marmaris İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ın davetlisi olarak Marmaris'e geldi. Şehir girişinde çok sayıda vatandaş ellerinde konfeti ve Türk bayrağı ile İnce'yi karşıladı. Marmaris şehir merkezinde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanan halka seslenen İnce, ulusal medyanın mitinglerini yayınlamadığını öne sürerek medyayı kalabalığa şikayet etti. Artık halkın medya olduğunu ve cep telefonlarıyla yaptıkları canlı yayınları sosyal medyada paylaşmalarını isteyen İnce, "Bizler ülkenin kalkınması için proje üretiyoruz diyoruz. En önemlisi de turizmdir. Turizm sezonluk bir iş değildir. Turizm sektörü 12 aya yayılmalıdır. Türkiye'nin her şehrinde turizm olmalıdır. Turizm eğlence işi değildir. Kafaları basmadığı için turizmi eğlence olarak görüyorlar. Turizm, eğlence değil döviz, ekonomi, kalkınma ve gelişimdir. Turizm de hedefimiz en kısa sürede 60 milyon turist ve 60 milyar dolar girdi. Turizm de olduğu gibi her alanda topyekun kalkınmaya gideceğiz. Tarım, eğitim, sanayi başta olmak üzere tüm projelerimizi devreye sokarak kalkınma sağlanacaktır. Ben, siyasette yumuşama olsun diyerek Sayın Demirtaş, Akşener, Karamollaoğlu ve Erdoğan'a ziyaretlerde bulundum. Hatta hepsine 500 lira bağışta bulundum. Onların benim parama ihtiyacı yok ama amacımız siyaseti yumuşatmaktı. Tabii siz bana para yatırmayı unutmayın. Sizlerin parası ile bu mitingler ve reklamlar yapılıyor. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim rakibimde para çuvalla. Örtülü ödenek, devletin uçakları ve her şey onda. Ben sizden gelen parayla mitingleri devam ettiriyorum. Benden yana ne var ise helal olsun sizlerde bana helal eyleyin. Rakibim Bursa'da miting yapıyor dolduramıyor, 3 saat erteliyor. Ben miting yapıyorum meydanlar almıyor. Tünelin ucunda ışık göründü. Bunu gören zekasına hayran olduğum gençler iki fotoğraf koyuyor. Benim fotoğrafımın altında hepsiburada.com, Erdoğan'ınkine de gittigidiyor.com. Benim Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris'ten bir şüphem yok. Hepinizin kardeşiyim ve hepinizi yüreğimle seviyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Konuşma ardından sahneye davet edilen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İnce beraber halka çiçek dağıttıktan sonra el ele sahneden indi. Otobüsle şehir turu atan İnce'nin arkasında yaklaşık 500 araçlık konvoy oluştu. İnce 30 dakikalık şehir turunun ardından konaklayacağı otele dinlenmeye geçti.

İnce ve beraberindeki heyetin, yarın sabah saatlerinde karayolu ile Dalaman Havalimanı'na ardından uçakla Ordu'ya gideceği öğrenildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

FOTOĞRAFLI