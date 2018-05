İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (3)

KIRCAALİ'DE SOYDAŞLARLA İFTARDA BULUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla iftarda bir araya geldi. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'in de bulunduğu iftarda konuşan İnce, şöyle dedi:

"Ülkemizde esen değişim rüzgarını her yerde görüyorum. Kırcaali'de de gördüm bunu. Önce barış, kucaklaşma, uzlaşma, bir büyük şemsiye altında toplanma olacak. Bu şemsiyenin altında yalnızca CHP'liler olmamalı. 4 Mayıs günü parti rozetini çıkardım, ben artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim ve o günden bu yana hiç parti rozeti takmadım. Bütün toplantılarımızı, bütün mitinglerimizi herkesi kucaklayacak şekilde dizayn ettim. Parti bayraklarıyla yollarda yürümedim. Çünkü tek olan şey, bir grubun olamaz. Cumhurbaşkanı tektir, bir partiye ait olamaz. Büyüyeceğiz, üreten bir Türkiye olacağız. Türkiye genç nüfusunu atıl bir vaziyette tutamaz. Üreten, marka yaratan bir gençlik sağlayacağız. Aynı zamanda eleştiren, özgür bir gençlik olacak. Dindar bir gençlik olmalarında hiçbir sakınca yok, öyle olmaları beni mutlu eder. Ama kindar bir gençlik asla olmayacak. Barışan bir gençlik olacak. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Örneğin emekli maaşlarının arasında 9 kat fark olmayacak. 9 kat fark olursa o ülkede hakkaniyet olmaz, adalet, eşitlik olmaz."

Yönetimlerinin tek adamdan oluşmayacağını belirten İnce, "Doğum şekline karışan adam değil, çocuk sayısına karışan adam değil, köprünün yerini kendisi belirleyen bir cumhurbaşkanı değil, bunları uzmanların belirlediği, onlara kulak veren bir yönetimimiz olacak. Meydanlarda her gün birilerini azarlayan bir cumhurbaşkanı değil, gençlere geleceği gösteren bir cumhurbaşkanı olacağım. Yani tek adam ve avanesi değil, ortak bir akılla ortak iyiyi bulacak bir yönetimimiz olacak. Türkiye'de özgürlükçü, demokrasi yanlısı, hukuka bilime inanan bir yönetim sadece Türkiye'dekileri değil Kırcaali'deki akrabalarımızı, Gümülcine'deki akrabalarımızı, hepsini mutlu edecek. Sizler bir başka ülkenin vatandaşısınız, bu ülke için çalışmalı, emek vermelisiniz. Ama bunu yaparken yönetimine de ortak olmalısınız. Ve kimliğinizi asla unutmamalısınız. Sizin parmağınıza diken batsa bizim yüreğimiz yanar, sizin ayağınıza taş gelse bizim yüreğimiz kanar. Benim amacım sizleri Türkiye'deki sıcak siyasetin içine sokmak değil, sizinle dertleşmek. Türkiye'de her şeyi böldüler, sizi de bölmeye çalışıyorlar. Sakın bölünmeyin. Türkiye'de şehitleri bile böldüler. Bizim bir olmamız lazım, iri ve diri olmamız lazım. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Gazetecilerin iftarın ardından "Kırcaali'yi nasıl buldunuz" diye sorması üzerine, İnce, "Benim kayınçolar işini bilir. Kırcaali'den memnun ayrılıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI