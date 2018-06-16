İnce: Erdoğan, Türkiye için, milletimiz için sana bile geldim -1

Özgür DENİZ KAYA-İbrahim MAŞE-İSTANBUL

CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Üsküdar'da miting yaptı. İnce, "Bana diyorki Demirtaş'la görüştü diyor. Anlatayım size. 4 Mayıs'ta aday oldum. Önce gittim Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim. Ona başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Sonra Erdoğan'a gittim. Saklım gizlim yok. Milletin gözünün önünde yaptım. Sonra dedim ki millet barışsın. Toplum barışsın, uzlaşsın. Sonra gittim 4 adayın hesabına 5'er yüz lira yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Amacım bir büyük şemsiye altında toplanmak. Amacım uzlaşmak. Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.

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