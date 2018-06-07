İnce:  Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira memleket batacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kütahya’nın ardından Isparta Hükümet Meydanı’ndaki mitingine binlerce Ispartalı katıldı. Polis bariyerleriyle kapalı alana girişlerde herkes üst aramasından geçirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla mitinge katılanlar ilginç görüntülerde oluşturdu. İnce taraftarları, yüzlerine Muharrem İnce’nin fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı. Miting alanında 'Öğrencilere en büyük karne hediyesisin', ‘Hayvanları ahıra bağladım, mitinge geldim’, üzerinde 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in fotoğrafının bulunduğu ‘Ona İnanma SDÜ’yü ben kurdum’ gibi döviz ve pankartlar da dikkati çekti.



'HİÇBİRİ MEYDANA ÇIKIP 'MAĞDURUM DA MAĞDURUM' DİYE AĞLAMADI



Ispartaspor atkısı takılan ve Isparta gülleriyle karşılanan Muharrem İnce, “Bu ülkede o zaman devlet adamları vardı. Rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, onlar devlet adamıydı. Hepsi hapiste yattı. Hiçbirisi meydanlara çıkıp ‘mağdurum da mağdurum’ diye ağlamadı. Ama son dönemde birisi var, topu topu 4 ay yattı. O hapse girmeden önce arkadaşı gitti, mobilyalar değişti, dışarıdan garson tutuldu, her akşam mangal partileri yapıldı. Dışarıya çıktı ‘Hapis yattım Allah hapis yattım’ diyor” dedi.



‘SARAYI NİYE YIKAYIM, O KÜLTÜRÜ, ŞATAFATI YIKACAĞIM’



Meydanları gezerek ‘ekmek, iş, aş, gençlere iyi bir eğitim’ dediğini belirten İnce, “Bacası tüten fabrikalar, fabrikaların bacası tütsün diyorum. O meydanlara geliyor, ‘Muharrem İnce camileri yıkacak, imam hatipleri kapatacak’ diyor. Erdoğan yalan konuşma, dürüst ol biraz. Açık açık diyor ki ‘okulları yıkacak mısın, köprüleri yıkacak mısın’ diyor. Ben ona dedim ki ‘O sarayı senin başına yıkarım’ dedim. O anlamış ki sarayı yıkacak. Ya sarayı niye yıkayım. O kadar masraf olmuş. Ama ben oturmayacağım, orayı gençlere vereceğim bilim merkezi olacak. 'Sarayı başına yıkacağım' derken, o saray kültürünü, şatafatı yıkacağım diyorum. ‘İmam hatipleri kapatacak’ diyor. Bak Erdoğan, imam hatipleri ağzına alma, o çocukları kullanıyorsun, oy için kullanıyorsun. Ben fizik öğretmeniyim, üç sene de imam hatiplerde görev yaptım. O çocukların hepsi benim evladım. Fen lisesindeki de, imam hatipteki de benim evladım. 1.5 milyon imam hatipli çocuk işsiz. Onlara iş bulmanın derdindeyim” diye konuştu.



‘DİN DERSİ İSTEMEYENE YOK’



'Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iş bulacağız, nano teknoloji, uzay madenciliği' dediğini kaydeden İnce, “Ben bunları anlatıyorum. O geliyor meydanlara ‘dindar ve kindar nesil’ diyor. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok ama o ailenin işidir, aile nasıl isterse. Bakın nasıl yapacağız. Bir, din dersini, biri diyorsa ki ‘ben muhafazakar bir aileyim, benim çocuğuma 1-2 saat din dersi yetmez, yanına bir saat hadis olsun istiyorum’, öbürü diyorsa ki ‘ben bir saat kelam olsun’. Başımız üstüne. Seçmeli olarak hadis, kelam hangisini istiyorsak devlet onu verir. Öbürü de diyorsa ‘ben istemiyorum’, istemeyene de zorla vermeyiz bu kadar basit. Sorunları bu şekilde çözeceğiz” dedi.



‘ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 8-10 LİRA’



Isparta’dan Erdoğan’a bir önerisi olduğunu dile getiren İnce, “Bak Erdoğan, sevgili Erdoğan, değerli hemşerim meydanlarda ‘İnce’ diye diye ince hastalığa tutulacaksın, korkuyorum. Bak Türkiye’nin büyük sorunları var. Bu büyük sorunlar yorgun birisiyle çözülmez, bu sorunların çözümüne yeni bir taze kan lazım. Meydanlarda ‘İnce İnce’ diyeceğine, bak bugün Merkez Bankası, son bir ayda iki defa faiz artırımı yaptı. Yani kredi faizi yüzde 25’e geldi. Bu ortamda kimse yatırım yapmaz. Merkez Bankası tarihinin en yüksek faizi bu. Sevgili Ispartalılar Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira memleket batacak, ben size söyleyeyim. Çünkü Türkiye’de, dünyada kavga etmediği kime yok. Ben onunla kavga etmeyeceğim, o ne derse desin projelerimi anlatacağım” dedi.



İnce, sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitingindeki ‘Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya’ sözlerinin olduğu videoyu izletti. İnce, “Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya diyor. Ya üniversite 92 yılında kuruldu. Sen 92’de daha Beyoğlu’na belediye başkanı seçilememiştin. Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya, Demirel yaptı. Bak, ‘Ona inanma, üniversiteyi ben kurdum’ diyor baba. Öyle değil mi?



‘SANA BİLE KATLANDIM’



“Peki başka bir yalanını daha göstereyim size” diyerek bir video daha izleten İnce, şöyle konuştu:

“4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda parti rozetini çıkardım. ‘Tamam ben CHP’de hizmet ettim ama cumhurbaşkanı olduğumda herkesin cumhurbaşkanıdır, artık bana parti rozeti yakışmaz, Türk bayrağı rozeti takayım’ dedim. Ve sayın Akşener’i, sayın Karamollaoğlu’nu, sayın Demirtaş’ı ve sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim, hiç kimseyi de ayırmadan. 500’er lira da hesaplarına para yatırdım. Tabi ki onların benim 500 lirama ihtiyacı yok. Ama ortam yumuşasın, Türkiye rahatlasın, barış, kardeşlik olsun, birbirimizi kucaklayalım, sarılalım, uzlaşalım. Demirtaş’ı ziyaret ettim ve Erdoğan’la görüştüm ve Hakkari’ye gittim. Hakkari’de ‘Sayın Akşener’in, sayın Demirtaş’ın, sayın Karamollaoğlu’nun, sayın Erdoğan’ın sizlere selamları var’ dedim. Bu insanlık değil mi? Bakın şimdi bunu almış, sadece Demirtaş’ınkini çekmiş, geliyor Isparta’ya, Nevşehir’e, ‘Bak bak, hapishanede Demirtaş’ı ziyaret etmiş’ diyor. Bir, ziyaret ettin mi diye soruyorsan, ben mert adamım ettim. İki, senin gibi yalancı değilim. Üç, seni de ziyaret ettim. Gösterelim gerçeğini ve Erdoğan’ın montajını. Şimdi sizin vicdanınıza sesleniyorum değerli Ispartalılar, bu mantıktaki bir adam bu memleketi yönetemez. Bu barış, huzur, başarı getirmez. Ben saklı, gizli bir şey yapmıyorum ki, milletin önünde adaylara gidip ziyaret ediyorum, başarılar diliyorum. Ne var bunda, sana bile geldim, sana bile katlandım. Memleket için katlandım.”



KEMAL SUNAL VE İLYAS SALMAN VİDEOLARI



Son günlerde bir ‘paşa’ tartışması olduğunu dile getiren Muharrem İnce, Erdoğan’ın, ‘Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım’ sözleri olan bir video ile Kemal Sunal’ın bir filminden ‘Ben de paşayım, sen de paşasın, hepimiz paşayız’ esprisinin olduğu sahneyi izletti. İnce, “Siz beni güllerle, gülsularıyla karşıladınız Allah da sizin yüzünüzü güldürsün” dedi. İnce, daha sonra Erdoğan’ın, ‘Bir gün milletimiz tamam derse ancak biz o zaman kenara çekiliriz’ sözlerinin olduğu videoyla İlyas Salman ve Kemal Sunal’ın oynadığı filmdeki‘vakit dolmuştur tamam’ sözlerinin yer aldığı bir sahneyi izletti ve “Bakın bağırıp, çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gülümseyen, çocukları kucaklayan, gençlere iş bulan bir cumhurbaşkanı olacağım” dedi.



EMEKLİYE BAYRAMLARDA ASGARİ ÜCRET



Hükümetin emeklilere bayramdaki 1000 lira sözünü hatırlatan ve emeklilere ‘Almaya gittiniz mi’ diye soran İnce, “Kaç lira 1000 mi, 750 mi. Emekliye Ramazan ve Kurban bayramında bir maaş dediler, onu bile düzgün veremediler. Size söz Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında 1000 lira falan değil, asgari ücret kaç paraysa asgari ücret” dedi. İnce şöyle devam etti:



‘YIRTIK AYAKKABILI GÜNLERİNİ UNUTTUN’



“Bazen bir köylü çocuğu olarak meydanlara kasketle çıkıyorum, bisiklete, traktöre biniyorum, zeybek oynuyorum. Çünkü ben bu millete tepeden bakmıyorum. Bu milletin bir parçasıyım. Sıradan bir kamyon şoförünün oğluyum. Geçenlerde diyor ki ‘takmış kafasına bir kasket, kasketi 3-5 liraya alırsın’ diyor. İşte Erdoğan senin bilmediğin şey o, kasketi 3-5 liraya satın alırsın da onun içindeki teri satın alamazsın sen. Sen neyi unuttun biliyor musun, Erdoğan senin unuttuğun bir şey var, imam hatip lisesine giderken, kenar mahallede otururken, o cebinde harçlık olmadığı, yırtık ayakkabılı günlerini çoktan unuttun. Onları unuttun. Sen saraylara alıştın Erdoğan. Sen saray yetmiyor bir tane, 5 de İstanbul’da var, o da yetmiyor Marmaris’e 300 odalı yazlık yapıyor. Aha burada söz, o yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim. Birer hafta aileleriyle tatil yapacaklar orada, sırayla. Öyle bir yapı olamaz. Meydanlara geliyor laf söylüyor, ‘camileri, köprüleri, hastaneleri yıkacak’ diyor. Ya ince hastalık böyle bir şey olsa gerek. Durum vahim. Daha 15-20 gün var, ne yapacak, ben de merak ediyorum.”



‘81 MİLYONA KARDEŞİM DİYORUM’



Köprü tartışması olduğunu, bunun en çok Isparta’da yapıldığını da belirten İnce, “Niye Demirel’in memleketi. 40-45 sene önce rahmetli Demirel Boğaz Köprüsü’nü yaptı. Bir de Erdoğan yaptı, bir de ikinci köprüyü Özal yaptı. Şimdi Demirel’in yaptığı köprüye gidiyorsun 11 lira, 5.5 lira gidiş, 5.5 lira dönüş. Demirel’in yaptığı köprünün parası hazineye, devlete kalıyor. Bir de Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçiş yapın, 114 lira gidiş, 114 lira geliş. Erdoğan’ın yaptığı köprü yabancı şirketlere gidiyor para. Bir de Ramazan ve Kurban bayramında Demirel’in yaptığı köprü bedava, Erdoğan’ınki parayla. Erdoğan daha köprüyü yapılmadan sattı, bana diyor ki, ‘sen yapamazsın köprüyü, çıraklar yapamaz’ diyor. Bak Erdoğan, bak gözünü sevdiğim benimle laf ebeliğine, yarışına girme seni perişan ederim. Sen benimle laf yarışına girersen sana prompter’dan yazarlar o da bozulur, havada kalırsın. Sayın Erdoğan, demirden, betondan köprü yapmak kolay iş, ben gönüllere köprü yapmaya çalışıyorum. Hiç kimseyi ayrım yapmıyorum. Ak Partililer, Ülkücüler, HDP’liler, Saadet Partililer, İyi Partililer kardeşimdir. 81 milyona kardeşim diyorum ben. Ben toplumu barıştırmak, sen toplumu kutuplaştırıyorsun” dedi.



AK PARTİLİ ANNELERE SESLENDİ



Ak Partili annelere seslendiğini belirten İnce, "Ak Partili kardeşlerim, anneler size sesleniyorum, Erdoğan gibi çocuklarınızın oyuna talip değilim, gençleri iyi yetiştireceğiz” dedi.

Şeker fabrikalarının satışına da değinen İnce, “Size bir soru, bir fabrikayı mı yönetmek kolaydır, Türkiye’yi mi yönetmek. Fabrika daha kolaydır. Ya onlar şeker fabrikalarını yönetemiyor. Fabrikayı yönetemeyen adam Türkiye’yi yönetebilir mi. 455 milyar dolar borcumuz var, bunun 355 milyar dolarını Erdoğan yaptı. Onun döneminde oldu. Şimdi Erdoğan’la İnce arasında başka bir fark var, sorabilirsiniz. Ben cumhurbaşkanı olduğumda her akşam 8-10 kanalda bağırıp, çağıran bir adam olmayacağım. Televizyonlara çıkacağım ama yandaş gazetecilerle değil, üniversite öğrencileriyle çıkacağım. Bugün 34’üncü gün bugün içime oturan iki olay var. Birincisi bir arkadaş anlattı, kağıt toplayan bir çocuk görmüş. Çocuğa ‘hayalin ne’ demiş, çocuk, ‘büyük karton bulmak’ demiş. Büyük kartonlar daha çok para yapıyor. Çocuklarımıza hayal kurdurtmayı unutturdu bu, ben çocuklarımıza hayal kurdurtacağım” diye konuştu.



‘AYRAN BİLE YERLİ DEĞİL’



İçini acıtan bir olay daha olduğunu anlatan İnce, “Adıyaman’a gittim, çiftçiler tütün ekemiyor, yasaklamış tütünü, ekersen hapis cezası var. İçenler Amerikan tütünü içiyor. Meydana gelmiş tütün zehirlidir demiş, bunu bilmeyen var mı. Peki, Türk tütünü zehirli de Amerikan tütününde vitamin mi var insafsız, vicdansız. Bir de ‘yerliyim, milliyim’ diyor. Ya senin sarayındaki mermerler Afyon’dan, Isparta’dan mı geldi, Hindistan mı geldi, nereden geldi. İçtiğin çay bile, taktığın gözlük, bindiğin uçak bile yerli değil. Senin döneminde ayran bile yerli değil. İnek Uruguay’dan, saman Euro’yla Bulgaristan’dan geliyor, milliymiş. 1 Mart tezkeresinde ne oy verdin sen. Destekledin Amerikan askerlerini. Yerliymiş, milliymiş. Süleyman Şah Türkiye toprağıdır. Anıtkabir’de 81 vilayetten toprak vardır. Selanik’teki evinin bahçesinden bir toprak vardır, bir de Süleyman Şah Türbesi’nden toprak vardır. Süleyman Şah’ı oradan oraya gezdirdin. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen misin milli” dedi.



‘BU TOPRAKLARDA MÜSLÜMANLIĞI ERDOĞAN’DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ’



Erdoğan’ın bir videosunu daha izleten İnce, Rabia işaretini de eleştirerek, şunları söyledi;

“Yani önceden diyor ki, ‘işler kötü gitmeye başladı mı hemen dış güçler derler’ diyor. Sonra da diyor ki dış güçler. İşte bu klasik Erdoğan. Bir de bunun bir numarası daha var. Bir kere dolar 5 lira oldu, bunu yapması lazım, artık dörtten vazgeçmesi lazım. Şimdi onun dördünü açıklıyorum size, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, yalanlar. Kadın kardeşlerime sesleniyorum. Araplar kız çocuklarına isim vermiyor, onları insan yerine koymuyorlardı eski dönemlerde, onun için ‘birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü’ diyorlardı. Numara veriyorlar çocuklara, Rabia dördüncü demektir. Oradan kutsal bir şey çıkartmaya kalkmayın, bilin yani ne olduğunu. Bu topraklarda Müslümanlığı Erdoğan’dan öğrenecek değiliz. Yani sizden önce Müslüman değil miydik biz. Hadi oradan, kimsiniz siz. Utanmadan meydanlara gelip ‘buzdolabı varsa medeniyet vardır’ diyor. Köylü çocuğuyum, 40 senedir buzdolabı var evimizde. Buzdolabından medeniyet çıkarıyor. Sen gelmeden önce buzdolabı yoktu da ağaç kovuklarında mı saklıyorduk yiyeceklerimizi? Sen bir şey yaptın, buzdolabının içini boşalttın. Şimdi hep birlikte bu sahtekarlara cevap verin” dedi.



‘ABBAS YOLCU BİZ KAZANACAĞIZ’



Bisiklete ve traktöre bindiği fotoğraflarının montajlanıp cami içindeymiş gibi gösterildiğini de belirterek tepki gösteren İnce, “Samsun’da bisiklete bindim, caminin içine yerleştirmişler. Uşak’ta traktöre bindim, o traktör resmini camiye yerleştirmişler. Millet namaz kılıyor, sözde ben parmağımla oynuyorum. Bunlar kim biliyor musunuz FETÖ’nün çırakları. Bekliyorum montajlarınızı daha, ben FETÖ’cüler montaj, dublaj yapıyor zannediyordum, meğer ustaları buradaymış. Bu bir şeyin işaretidir, bu Abbas yolcu. Bunların Kabataş yalanları vardı hani cuma günü açıklayacaklardı, şimdi de Ankara’da bir yalan uyduruyorlar. Bunlardan kurtulmanın bir tane yolu var, çok çalışmak. Sonunda ne görüyorsun diyorsanız, bilin kazanacağız. Ama bunu yalnız yapamam bunu beraber yapacağız. Bir oyla cumhuriyeti, bir oyla çocuğunun kaderini değiştireceksin. Komşunu ikna edeceksin, o gün tatile gitmeyeceksin. Ayrım gayrım yok, başörtülü açık yok. Kimseyi ayırmıyoruz. 81 milyon hedefimiz, Ak Partili kardeşlerimiz de rahat edecek. Bu zor günlerden taze bir kanla, yeni bir enerjiyle çıkacağız” dedi.