İnce'den, tartışılacak "ABD’ye yardım" yorumu

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin Amerika'ya gönderdiği maske ve diğer sağlık malzemeleri yardımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, ''Benim Sabancı Ailesi'ne yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey'' dedi.

TV100’de Ahu Özyurt’un konuğu olan CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’nin Amerika’ya yardım etmesini şu sözlerle değerlendirdi:

”BUNLAR KAHVEHANE DİPLOMASİSİ”

Amerika’ya yardım ediyoruz, İngiltere’ye yardım ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi.

Amerika’ya sevap için mi swap için mi maske gönderdik. Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı Ailesi’ne yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım etmesi de böyle bir şey.

”MASKE DAĞITMASINI BECEREMEDİLER”

Türkiye’nin geç sokağa çıkma yasağı kararı aldığını da belirten İnce, şunları söyledi:

Türkiye’de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdi ama kamu yönetimi anlamında ciddi eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma yasağını düzenleyebildiler.

Şu anda maske dağıtmasını beceremediler. ”Vatandaşa 2 milyon maske dağıttık” diyor. 20 ve 65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 milyon vatandaş kalıyor geriye.

”FAİZLİ KREDİ VERDİLER”

Muharrem İnce açıklamalarına şunlara dikkat çekti:

Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz ama kendi vatandaşına göndermeden bunu yaparsanız ben anlayamam bunu.

Kendi vatandaşına verirsin sonra gönderirsin bunu anlarım.

Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli kredi verdiler.

En düşük emekli aylığını bin 500 lira yaptılar. Bir de bin lira dağıttılar.

”BU İNSANLARIN HALİNİ KİMSE SORMUYOR”