İnce: Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki

Süheyla GÖZDERELİLER/Enver Fatih TIKIR/YALOVA, ()- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yalova'da yaptığı mitinge dikkat çekerek, "Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul'dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de onun tam iki katı olmaz ki" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da, dünü dinlenerek geçirdikten sonra akşam saatlerinde yaptığı miting ile partililere seslendi. Milletvekili seçildiği 2002 yılında Yalova'dan uğurlanırken partililere, "Bu burada kalmaz zirvede biter demiştim" sözü verdiğini hatırlatan İnce, "Siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti, ince tarafındayız şimdi. Artık, uzun bir yolculuk değil, ince bir yolculuk var" diye konuştu. Konuşmasının daha sonraki bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova'da yaptığı konuşmalarına değinen İnce, şunları söyledi:

"Dün burada arkadaşlar söylediler, akşam da izlettiler. Şaşkınım. Gökçe Barajı’nı arkadaş yapmış. Yahu Gökçe Barajı 1989’da açıldı sen daha yoktun. O yapmış. 'Yalova Üniversitesi’ni ben kurdum' diyor. Doğru ama 2003’te Yala Üniversitesi için kanun teklifini verdim, AK Parti'li milletvekillerine reddettirdin, 5 yıl sonra kurdun. Beni dinleseydin 2003’te kurulacaktı, 5 yıl geciktirdin. '16 yıldır milletvekilisin, Yalova’ya ne kazandırdın' diyor. Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandırayım? Yalova’ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip benim şehrime, benim doğup büyüdüğüm şehirde yalan yanlış bilgiler veriyor. Bu işin özeti şu; 'Tarzan zorda' Her yere gidip çamur atıyor. Diyor ki, Selahattin Demirtaş’ın ziyareti anlatıyor. 4 Mayıs günü aday olunca dedim ki, "Türkiye'yi nasıl barıştırabilirim dedim", önce Akşener'i ziyaret ettim, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim, Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Bu yetmez dedim, kutuplaşmadan, bu millet sağcı solcu, başörtülü başı açık, alevi Sünni, Türk Kürt yok hepsini kucaklıyorum dedim ve gittim. 4 adayın hesabına 500'er lira yatırdım. Onların tabii ki ihtiyacı yok ama amacım toplumu yumuşatmak."

'ERDOĞAN, HER KUŞUN ETİ YENMEZ'

Konuşmasını, "Erdoğan iki dakika akıllı ol. Bir kere her kuşun eti yenmez bunu bil" diyerek sürdüren Muharrem İnce, "Yahu ben bu millet için seni bile ziyaret ettim be. Senin derdin terörü çözmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyor şehit babası gibi, bir gün geliyor barışmalıyız diyorsun. Hendekler kazanırken, bombalar asfaltın altına yerleştirilirken seyrettin. Bakın bu ciddi bir iştir. Erdoğan’ı ciddiyete davet ediyorum. Bu iş öyle meydanlarda konuşarak bir gün şehir babası öbür gün başka konu olmaz. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bu sorunu çözeceğim bu milleti barıştıracağım. Ama kimseyi kandırmadan yapacağım. Hiç kimseyi kandırmadan. Ne yapacaksam milletin gözünün önünde yapacağım yalan yanlış bilgiler değil. TBMM’de konuşacağız" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'DA ALANDA AKP'LİLER DE VARDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'da yaptığı mitingini eleştirirken, "alanda HDP'liler vardı" dediğini belirten Muharrem İnce, "Diyarbakır'da alanda AKP'liler de vardı, diğer partililerde vardı. MİT’in adını değiştireceğiz, 'Muharrem’i İzleme Teşkilatı'. Sen darbeyi eniştenden öğrenmiş adamsın. Ne istihbaratı. 5 yaverinin 5’i de FETÖ’cü çıkmış. Sen yaver seçememişsin, meydanlarda atıp tutuyorsun. Ne yaptı Muharrem İnce diyor size, İnce’nin gücü yoktu ki. Muhalefet milletvekiliydi ama cumhurbaşkanı olduğumda Yalova’ya tıp fakültesini açacağım, Taşköprü’deki askeri havalimanını sivil ulaşıma açacağım. Herkes görecek. 2002’de size verdiğim sözü tutacağım size borcum var. Size borcumu ödeyeceğim" dedi.

Miting alanında gençlere hitap eden İnce, "Gençler, şu anda kullandığınız cep telefonları var ya 2020'de bu telefonların hiçbiri olmayacak. Bu teknoloji gidecek yenisi gelecek. Ben size 15 yıl sonrasını anlatıyorum. Otomobiller sürücüsüz olacak. Duvarlardan haberleşeceksiniz kağıt olmayacak, elektronik kağıtlar olacak. Muharrem İnce Yalova’da miting yaparken Ankara’da İnce’yi 3 boyutlu izleyeceksiniz. Ekonomisi düzgün olanlar uzaya yolculuk bileti alacaklar. Mars'ta maden aranacak, aranıyor zaten. Sizin elinizdeki telefonlar 1969'da NASA bilgisayarlarının on katı. Şimdi böyle bir dünya var, böyle bir dünyada Türkiye’nin bu büyük değişimi yakalaması lazım. Teknoloji tasarım marka eşittir zenginlik, eşittir refah. Her mahallede güvenli kreşler açacağız, uzman kişiler alacağız oraya, torpil değil, ucuz olacak. Kadın çalışma yaşamının merkezine gelecek" dedi.

'MENÜYÜ HER GÜN ZENGİNLEŞTİRİYOR'

Konuşmasında, kıraathane tartışmasına da değinen Muharrem İnce, "Ben diyorum nanoteknoloji o 'bedava kek var' diyor. Baştan dedi ki, kek ve çay var. Ben eleştirdim, çorba ve tatar böreği ekledi. Menüyü her gün zenginleştiriyor. Yakında 'köfte-ekmek' de ekler" diye konuştu.

"Erdoğan'a, istediği bir kanalda diplomasını sormamak şartıyla sadece ekonomiyi konuşmak için davet gönderiyorum" diyen İnce, şunları söyledi:

'Bana, 'Köprüden geçmedin mi?' diyor. Geçtim. Yarın İstanbul’a giderken, senin yaptığın Osmangazi Köprüsü’nden geçeceğim Erdoğan ama anlatacaklarım var. Sonra da Demirel’in yaptığı köprüden geçeceğim. Erdoğan, Demirel’in yaptığı köprü bayramda ücretsiz senin ki niye parayla? Niye soyuyorsun milleti Erdoğan? Çakma kabadayı sana söylüyorum. Bayramdan sonra geri döneceğim. Demirel’in yaptığı köprüden geçersem 11 TL, gidiş geliş 11 TL. Erdoğan, niye kazıklıyorsun Yalovalıları? Seninkinden geçince niye 114 TL ödüyoruz, bir de geliş toplam 228 TL. Bu mu övündüğün şey senin? Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye, Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere bu mu hizmet? Sen bu milleti soyduruyorsun. Köprüleri niye yıkayım, hırsızlık zihniyetini yıkacağım. Bir de diyor bunlar camileri yıkıyor diyor. Benim dönemimde Erdoğan da rahat edecek, emekli cumhurbaşkanı olarak. Ama bu meseleyi belediye başkanlarımıza sordum, ne diyorsunuz dedim bana dediler ki doğru söylüyor, deterjanla bütün camileri yıkıyoruz dediler. Erdoğan benim gibi candan konuşamaz camdan konuşur."

'2.5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELEBİLİR'

Türkiye'de şu anda 4.5 milyon Suriyelinin bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin uyarıda bulunup 2.5 milyon Suriyelinin daha gelebileceğine dikkat çeken Muharrem İnce, 40 milyar dolar para harcadık Suriyeliye. Bana soruyorlar, 'parayı nereden bulacaksın'. Kamu ihale kanununu 180 kere değiştirdiniz, ben değiştirmeyeceğim. Türkiye'nin atıl gücünü devreye sokacağım. OHAL'i 48 saat içinde kaldıracağız, ekonomiyi canlandıracağız. Kamuda yükseltmeyi liyakatla sınırlı tutacağız. Suriyelilere harcadığın 40 milyar doları sen nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Saray yapmayacağım, o sarayda oturmayacağım. Meydanlarda diyor ki, onların kafası basmaz. Senin kafan çok basıyordu da, onun için ilkokul mezunu FETÖ kandırdı seni" dedi.

"Herhalde dünyada en ilginç cumhurbaşkanı adayı benim, daha seçilmeden icraatlarım ortada" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki senedir OHAL var, Erdoğan bir haftadır 'Kalkacak' diyor. Niye, 'İnce hastalık' korkusu. 'Seçimden sonra kaldıracağız' diyor. Şimdi kaldır. Yok olmaz. Öğretmen ve polislere 3 bin 600'ü vereceğim diyor mu? 15 gündür diyor. Neden, Muharrem İnce dedi diye. Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa torpil vardır, eğer çok özel mesleklerde gerekirse onu da video kaydıyla yapacağız, torpil yok. Her iktidar, iktidara gelince bir iktidarın adamları oluyor bir de dışarıda kalanlar oluyor, klasik bir numara bu. İktidar değişti mi insanlar yer değiştiriyor, işte buna ilk kez son vereceğiz. Kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Bugün bayram kutlarken, ben sen o yok biz varız. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi görüyorum. Onlar arasında bir insan nasıl ayrım yapabilir? Ben çocukların sınav kağıtlarını okurken, isimlerini ataçla kapatırdım isimlerine bakmadan kağıtları okurdum ama vicdansızlar çocukların sınav sorularını çaldırıp yandaş koyma derdindeler. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarınızı FETÖ benzeri yapılara kaptırmayacağım, 2 sene içerisinde yurt sorununu çözeceğim."

'BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNA SICAK BAKMIYORUM'

Konuşmasında, bedelli askerlik konusuna sıcak bakmadığını ifade eden Muharrem İnce, "Ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkaracağız. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini savunma sanayine vereceğiz. Teklifim bu. Bedelli askerliği ancak böyle kabul ederim dedi.

İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gittin' diyor. Yalan yok, gizli saklı yok. Bütün adayları ziyaret ettim, onu da ettim. Bakın Muharrem İnce nasıl bir ilkeli siyasetçi onu anlatayım. Engin Alan tutuklu milletvekili iken MHP'lilerden önce ilk ben ziyaret ettim. İlker Başbuğ tutukluyken Grup Başkanvekili olarak onu ilk ziyaret eden bendim. Yalova AK Parti Milletvekili Şükrü Önder'i hapse attılar. Yalova'dan AK Parti milletvekilleri dahil kendi milletvekillerini ziyarete gitmedi ama Muharrem İnce gitti. Neşet Ertaş diyor ki, "Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz' ben insanoğluyum kimseyi ayırmam. Mağdur kim varsa hiç fark etmez. Diyarbakır’a gittiğimde, eşim, 'Ben de Selahattin Demirtaş’ın eşine gideyim mi?' dedi. Hiçbir siyasi anlamı yok dedi. Şunu da söyledi, Erdoğan tutuklu olsaydı Emine hanıma da ziyarete giderdim. Önce insan olacağız insan. Bunlar kendi arkadaşlarını bile sattılar. Siyaset günü birlik iş değil duruştur. Bunu sizlerle başaracağım. Değerli Yalovalılar, sizlerden istediğim şu; Yalova benim memleketim. Bana bir söz vereceksiniz, ben bu sefer 3 milletvekilinin 3’ünü de istiyorum. 23'ündeki büyük İstanbul buluşmasında ben 2 milyon olacak demiştim, millet de 5 demişti. Ben atıyorsunuz dedim ama atmıyorlarmış onu gördüm. Bütün Türkiye o gün, formalarını giysin. Büyük İstanbul mitingine formalarınızı giyerek kol kola gelmenizi istiyorum. Fenerbahçelileri, Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları ve Trabzonsporluları formalarıyla buraya bekliyorum."

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