İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürdü. Esnaf ziyaretinde buluna ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti.

İmamoğlu, Ulus Mahallesi Tepecik Meydanı'nda miting düzenledi. Burada konuşan İmamoğlu, "Benim anlamadığım bir şey var. Diyorlar ki, 'İstanbul Gönül İşi, Büyükçekmece Sevdam'. Yahu nasıl hemen sevdalanıyorlar. Büyükçekmeceli olmayan, Büyükçekmece'ye nasıl sevdalanır. Büyükçekmece'ye yeni geldin, hemen nasıl sevdalandın. Hizmet enerji işidir, hizmet gerçekten sevmek işidir. Hele hele ait değilsen yapamazsın. Bu şehre ait olacaksın kardeşim. Büyükçekmece'ye ait olacaksın. Bu aday, İBB Başkanvekili der ki; 'Bana oy verenlere hizmet edeceğim!' Bu da önemli. İlçede birinin eline bir şey batsa için cız edecek. Seçilmedin. 'Hadi Allahaısmarladık', buradan gidecek. Bir daha buraya uğramayacak adama oy verilmez. Seçilmediği gün Büyükçekmece ile ilgisi yok. Bir daha çayınızı, kahvenizi içmeye gelmezler. Bu seçimler, iddia ediyorum, Hasan Akgün başkanımın en kolay seçimi. Biliyorum o, işini şansa bırakmaz. Siz hiç bırakmayın" dedi.

"KADIKÖY'DEKİ ÇOCUKLA, BAĞCILARDAKİ ÇOCUK EŞİT OLACAK"

"Bu şehre barış, huzur ve eşitlik getireceğiz" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Herkesin yüzü gülecek. Çünkü belediye başkanı, onların arasında gezecek ve yüzü gülen bir başkanları olacak. Ben, bu şehrin, hangi ilçesinde olursa olsun, çocuklarını eşitlemeye geldim. Kadıköy'deki çocukla, Bağcılardaki çocuk eşit olacak ve aynı eğitimi alacak. Bu şehrin çocukları eşit değilse, anneleri mutlu değilse bu kenti mutlu edemezsiniz kardeşim. Ben, sizin o güzel çocuklarınız, gençleriniz güzel hayaller kursun diye belediye başkanı olacağım. Ben, adaylığım belli oldu olalı, anneler, çocuklar, sevgi, yeşil alan, adil bir şehir olacak diyorum. Ağzından mega proje düşmeyen arkadaşlar, artık mega proje açıklayamıyorlar. 'Kreş' diyorlar, 'yeşil alan' diyorlar. Ben, yeşil alan projesi açıkladım. '15 yaşam vadisi yapacağım' dedim. '20 milyon metrekare olacak' dedim. Aradan 15 gün geçti, bakıyorum televizyonda anlatıyorlar. Bu vadiler yeni icat olmadı, gökten inmedi burada vardı, 25 senedir yönetiyorsunuz niye yapmadınız? Seçime 20-25 gün kala verilen vaatler sizi aldatmasın.

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