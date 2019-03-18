İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da oturanlara ulaşımın yüzde 40 indirimli olacağını söyledi.



Ekrem İmamoğlu, Büyükada'dan Heybeliada'ya geçmek için bindiği teknenin kaptan köşkünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gazetecilerin rakibi Binali Yıldırım'ın, "Adalar'da oturanlara ulaşımı bedava yapacağız" hatırlatmasına, "Bizimki gerçekçi aslında, vaatlerde tabi herkesin bakış açısı var. Her ne kadar biz çocuklara kadınlara zaten ücretsiz diyoruz. Büyük bir kesimi kapsayan annelere, mesela 6 yaştan 12 yaşa çıkartıyoruz, bu geçerli. Artı olarak sunduğumuz şeyde Adalar'da oturanlara yüzde 40 indirimli yapacağız, gerçekçi davranıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden gidiyoruz. O yönüyle baktığımızda bizim değerlendirmemiz daha doğru diye düşünüyorum." Şeklinde cevap verdi.

“ADALAR'DA ATLARIN SAĞLIĞIYLE İLGİLİ VETERİNERİ OLAN MERKEZ KURACAĞIZ"



Ardından Heybeliada'ya geçen İmamoğlu, burada da vatandaşları selamlayarak Heybeliada Faytoncular Lokali'ne geçti. Burada bulunan faytoncuların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, “Özellikle sağlığıyla ilgili sizlerle oturalım kararlar alalım diyoruz. Özellikle atların, sağlığı, bakımı hatta gerekiyorsa tedavisiyle ilgili merkez kuralım istiyoruz. Böyle bir adımımız olacak. Büyükşehir olarak bu sürecin dışında kalmayacak ve içine gireceğiz. Atların sağlığı hatta gerekirse tedavileri ile ilgili merkezler kuracağız. Bu konu ile ilgili en çağdaş en gerekli neyse yapmamız lazım. Neticede canlıdır, o canları korumak lazım. Hep birlikte iş birliği yapacağız onların sağlığını gözetecek işlere imza atacağız. Alınması gereken kurallar neyse birlikte kullanacağız. Adalar'da atların sağlığıyla ilgili veterineri olan bir merkez kuracağız. Adalar bizim göz bebeğimiz ve çok önemsiyoruz. Burayla özdeşleşen fayton meselesini de sağlıklı hale getirme zorunluluğumuz var." dedi.