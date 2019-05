İmamoğlu KKTC'de: 16 milyonun verdiği karar gereği titri kullanmaya devam edeceğim

Taylan YILDIRIM - Hasan DÖNMEZ- Can EROK/KKTC, ()- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, KKTC'yi ziyaret etti. KKTC kurucusu, eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden, yazdığı şeref defterinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı titrini kullanan İmamoğlu, "Seçimin sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldıktan sonra KKTC'ye resmi ziyaret planlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin aldığı kararın ardından Ada'ya gitti. Eşi Dilek İmamoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada görüşmesini basına kapalı gerçekleştirdi.

ANIT MEZARLARI ZİYARET ETTİ, İBB BAŞKANI OLARAK İMZA ATTI

Cumhurbaşkanlığı çıkışında açıklama yapmayan ancak kendisine sevgi gösterilerinde bulunan Ada halkıyla fotoğraf çektirip, ayaküstü sohbet eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra Doktor Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti. Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Fazıl Küçük'ün mezarına çelenk bırakan Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer adresi ise KKTC kurucusu, eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı oldu. İmamoğlu burada, Denktaş'ın kızları Ender ve Değer Denktaş ile eski başbakanlardan Hakkı Atun ve Girne Belediye Başkanı Nidayi Güngördü tarafından karşılandı. Yine burada da anıt mezara çelenk bırakan Ekrem İmamoğlu, anıt şeref defterine, "KKTC kurucusu Sayın Rauf Denktaş, manevi huzurunuzda, yavru vatan Kıbrıs'ta soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesi ve ulus yaratarak bir devletin varlığını oluşturmanız bizlere yeni nesil gençlere, vatanın bölünmez bütünlüğü, tam bağımsızlığın, cumhuriyet ve demokrasinin Kıbrıs'ta simgesi ve önderi oldunuz. Sizleri yaşarken tanımış, Kıbrıs'ta hayatının iki yılını geçirmiş ve İstanbul'da Beylikdüzü'nde sizlerin anıtını yaparak Türkiye'ye, İstanbul'a anlatmanın onurunu yaşıyorum. Ruhun şad olsun" yazdı. Yazının altına da Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, titrini ekledi.

KKTC'NİN ÜZERİMDE BÜYÜK ETKİSİ VARDIR

Anıt mezarda açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "KKTC'nin kurucu liderinin manevi huzurunda beraberiz. Ben Türkiye'mizin bir geleneği olarak bir görevi elde ettikten sonra eğer bir dış ülke ziyareti yapacaksınız, mutlak ilk ziyaretinizi Kıbrıs'a yapmalısınız, devlet geleneğinden ötürü ilk planı Kıbrıs'a planlamıştım. Bu planımla beraber Kıbrıs'a ziyaretimi gerçekleştirdim. Ziyaret ederken yavru vatanın Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettim. Bağımsızlık mücadelesinin simgesi Doktor Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaret ettim. Şimdi yine sayın Rauf Denktaş, cumhurbaşkanımız, ülkenin kurucusunun kabrini ziyaret edeceğim" dedi.

Öğrencilik yıllarında Kıbrıs'ta iki yılının geçtiğini de anlatan Ekrem İmamoğlu, "Yaşadığım 3 yer var. Doğup büyüdüğüm Trabzon, sonrasında iki yılım Kıbrıs'ta ve daha sonra 30 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Beni tanımlayan 3 yer var. Trabzon, Kıbrıs, İstanbul. Girne'de geçirdiğim iki yıl, hayatımın en sıcak yıllarından birisiydi. Çok sıcak dostluklar elde ettim. Sadece burada öğrencilik yapmadım. Kıbrıs'taki halkımızla iç içe oldum. Spor hayatım oldu. Köklü kulüplerinden Türk Ocağı'nın sporcusu oldum. Tabiri caizse Kıbrıs halkının deyimiyle 'maunacı' oldum. Ama tabi ki bir insanını hayatının gelişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında hayatını geçirdiği yerler, insanların katkısı vardır. İstanbul'da büyükşehir başkanlığına beni halk seçiyorsa. İnsanlara en insancıl tarafıyla bir dilimiz var ise, herkesi kucaklayan eşit duyguları hissettiren bir dilim varsa, bunda KKTC insanlarının büyük katkısı vardır. Ama sosyal yaşamında, ama iş yaşamında, ama siyasi yaşamında bundan sonra elde edeceğim hangi vazifelerim, sorumluluklarım olursa olsun KKTC her zamana zihnimde gönlümde alkımda olacaktır. Bir gözüm kulağım KKTC'de olacaktır. Güzel ayda, ramazan ayında, manevi ayda Kıbrıs'ı ziyaret ederken buradaki bağımsızlık mücadelesi veren, Kıbrıs'taki mücahitlere hem de Türkiye'den gelen askerlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık diliyorum. Minnet duygularımı iletiyorum."

Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinin örnek olduğunu, bu nedenle de Hem Ecevit, hem de Erbakan'ı saygıyla andığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Kıbrıs meselesi her zaman benim için siyaset üstü bir melesedir. Kıbrıs'ta iki eşit ülke ülküsü üzerinden verilen bir mücadeleye her zaman bir nefer olarak eşlik edeceğimi duyurmak isterim. Hangi koşulda, hangi ortamda olursa olsun, KKTC'nin yol haritasında Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani ana vatanın mutlak garantörlük kavramını en üst düzeyde korumalıdır" dedi.

TİTRİMİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM

Konuşmasından basın mensuplarından soru alan Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak anıt şeref defterini imzaladığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi verilmektir. Seçimin sonucu bellidir. Seçimin sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim" dedi. Ekrem İmamoğlu daha sonra Boğaz şehitliğini ziyaret etti.

