İmamoğlu fark attı, sosyal medya patladı

Farkın 800 binlere çıkmasının ardından konuşma yapan Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti. Sosyal medya açıklamalardan sonra İmamoğlu’nun zaferiyle çalkalandı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasındaki fark 800 binin üzerine çıktı. Farkın tarihi bir boyut kazanması sonrası sosyal medya yıkıldı...
23 Haziran 2019 Pazar 20:27
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