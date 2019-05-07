Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)

'DEMOKRASİMİZE DARBE VURULMUŞTUR' Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı ardından genel merkezden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir toplantı yaptıklarını belirterek şöyle dedi: "Parti...

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)

'DEMOKRASİMİZE DARBE VURULMUŞTUR'
Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı ardından genel merkezden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir toplantı yaptıklarını belirterek şöyle dedi:
"Parti Meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz ve inşallah süreçle ilgili genel başkanımız grup toplantısında tüm halkımızı ve sizleri aydınlatacak açıklamaları yapacak. Şunu ifade edelim; demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz, tedavi etmeliyiz. Elbette sürece karşı tepkilerimiz var. Dediğim gibi tüm süreci genel başkanımız en net şekliyle grup toplantısında açıklayacaktır. Milletimize şunu söyleyelim, İstanbul’umuza şunu söyleyelim ki gerçekten her şey çok güzel olacak, hep beraber çok güzel işler başaracağız hem demokrasimiz adına hem İstanbul adına.''

Kaan ULU- Selen YALAZ/ANKARA, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328