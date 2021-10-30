İlk açıklama geldi... İrfan Uzun, ‘Cumhurbaşkanlığına adayım’ dedi

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun esnaf ziyaretleri öncesi Teşkilatlarına seslendi, “Değerli Adalet Birlik Partisi Teşkilatları, “Bize, geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras bırakılmak üzere.

Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görevi devralmak üzereyiz.

Bu görev seçim sandıklarında milletimiz tarafından bize tebliğ edildiğinde özgür bir toplum oluşturmak zorundayız. Bunun içinde liyakatli bir çalışma ekibi kurarak 2023 veya olası erken seçimde yerimizi alarak tarih sayfalarında yer alacak bir yönetim anlayışı için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kutlu davada ülke adına yapacağımız yenilikler ve atılımlar için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız.

Bu görevin ağırlığını ve onurunu sizinle paylaşmak isterim. Rabbim ülkemizi korusun, Rabbim milletimizi korusun, Allah yardımcımız olsun.” dedi.

Büyükçekmece de halk ve esnafla bir araya gelen Uzun, vatandaşların sorunlarını dinledi.

“DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ” sloganları ile vatandaşla dertleşen uzun, 2023 Seçimlerinde Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade ederek ülkenin geleceği olan gençlere genç bir lider olarak güven duyduğunu belirtti.

Büyükçekmeceli vatandaşlardan büyük ilgi gören Uzun, “Ülkemizi karış karış dolaşacağız” dedi.