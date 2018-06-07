İlçe başkanının ismini unutması Bakan Özlü'yü gülümsetti (2)

'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ SAĞLAMDIR'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi geçen sene yüzde 7,4 bir kalkınma gerçekleştirdik. Bir büyüme hızı gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da ben ilk çeyrekte büyümenin en az yüzde 7,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye’nin hızlı büyüyeceğine ve bu oranları sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye'nin ekonomisi sağlamdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlü temellere dayanmaktadır. Geçici bir takım dövizdeki hareketlenmelerin inşallah 25 Haziran'dan sonra stabil olacağına her şeyin rayına oturacağını ifade etmek isterim" dedi.

'ANTARKTİKA'YA ÜSSÜMÜZÜ KURACAĞIZ'

Faruk Özlü, Türkiye'nin Antarktika'ya kuracağı bilim üssü ile ilgili olarak, "Türkiye Antarktika'da bir bilim üssü kurmak istiyor. Bu proje bizim bakanlığımıza Cumhurbaşkanımız tarafından gönderildi. Geçen sene projeye başladık. Geçen sene ilk bilim seferimizi yaptık. 9 kişilik bir heyet gönderdik. Bu sene ikinci bilim seferimizi yaptık. Bu sene yaklaşık 28 kişilik bir heyet gitti. Antarktika'da söz sahibi olan ülkeler var. bunlar danışman ülke statüsündeki ülkeler. 29 ülke var, Türkiye danışman ülke olma statüsünde olmak istiyor. Yani Antarktika'da söz sahibi ülkelerden birisi olmak istiyor. Geçen aylarda güvenlik sebebiyle Afrin'de bir operasyon yürüttük. Türkiye'nin güneyinde Suriye'de. Ama Afrin'deki operasyonla eş zamanlı olarak sessiz sedasız bir operasyon da Antarktika’da yürüttük. Antarktika ikinci bilim seferini tamamladık. Antarktika'da üssü kuracağımız alanı aşağı yukarı belirledik, tespit ettik. Şimdi elde ettiğimiz verilerle Antarktika’da konuşlanacağımız yerdeki kuracağımız üssün mimari projelerini yapacağız. İnşallah bu senenin sonunda üçüncü seferimizi düzenleyip giderken de hazırladığımız üs malzemelerini getireceğiz, oraya üssümüzü kuracağız. Gelecek yıl 2019'da da Türkiye Antarktika konusunda söz sahibi ülkeler olan danışman ülkeler sınıfına girmek için başvuruda bulunacağız. İnşallah, Türkiye Antarktika konusunda danışman ülkeler statüsüne geçecek. Güzel bir süreç yürütüyoruz. Güzel bir proje yürütüyoruz. Yine bu arada Antarktika’daki Kutup Araştırmaları Ulusal Bilim Programı'nı yayınladık. Zaten Antarktika konusunda danışman ülke olmak için yerine getirilmesi gereken 3 şart var. Bu şartlardan birisi meclisten Antarktika Anlaşması'nın onaylanmasıydı. Onu geçen sene gerçekleştirdik. Bir de 3 sefer yapmamız gerekiyor. İki sefer yaptık 1 sefer kaldı. İnşallah gelecek yıl son seferi tamamladıktan sonra Antarktika'ya üssümüzü kuracağız" diye konuştu.

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