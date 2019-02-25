Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...

İl Seçim Kurulu’ndan Çalkaya kararı

İZMİR’de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın beklediği karar, İl Seçim Kurulu’nca verildi. Çalkaya’nın durumunu görüşen kurul,...

İl Seçim Kurulu’ndan Çalkaya kararı
İZMİR’de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın beklediği karar, İl Seçim Kurulu’nca verildi. Çalkaya’nın durumunu görüşen kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığına karar verdi.
CHP’li Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın, adaylığına yönelik itiraz, İl Seçim Kurulu’nda görüşüldü. İlçe seçim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Çalkaya'dan, istediği 'Memnu hakları iadesi' belgesine itiraz edildi. Çalkaya’nın itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, kararını verdi. Kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığı konusunda karar kıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328