İl Seçim Kurulu İzmir'deki seçim sonuçlarını açıkladı

İZMİR'de, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kullanılan oyların tasnifini yapan İl Seçim Kurulu, sonuçları açıkladı. İzmir'de cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 1 milyon 527 bin 269 ile Muharrem İnce aldı, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a ise 930 bin 925 oy çıktı. Bu sonuçların, olası itirazların değerlendirilmesinden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, sandıkların dün saat 17.00'de açılmasından sonra oy sayım işlemlerine geçildi. Gerek sandık başlarında gerekse de il ve ilçe seçim kurullarında da bu andan itibaren hummalı bir çalışma başladı. Oy sayımlarının tamamlanmasından sonra bugün sabah saatlerinde İzmir İl Seçim Kurulu hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçim sonuçlarını açıkladı.

İZMİR'DE İNCE BİRİNCİ, ERDOĞAN İKİNCİ

İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre, İzmir'de, toplam 3 milyon 232 bin 369 seçmenden, 2 milyon 880 bin 900 kişi oy kullandı, bunlardan da 2 milyon 826 bin 707'si geçerli sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir'de en fazla oyu 1 milyon 527 bin 269 ile Muharrem İnce aldı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ise 930 bin 925 oy ile ikinci sırada yer aldı. Diğer adaylar Meral Akşener'e 178 bin 186, Selahattin Demirtaş'a 170 bin 574, Temel Karamollaoğlu'na 12 bin 987, Doğu Perinçek'e ise 8 bin 55 oy verildi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise iki seçim bölgesi bulunan İzmir'de, toplam 2 milyon 826 bin 505 oy geçerli sayıldı. CHP 1 milyon 188 bin 325 oy ile İzmir'de birinci parti oldu. İkinci sıradaki AK Parti ise 791 bin 364 oy aldı. İzmir'den HDP'ye 319 bin 955, İYİ Parti'ye 313 bin 470, MHP'ye 176 bin 307, Saadet Partisi'ne 22 bin 642, Vatan Parti'sine 9 bin 35, Hür Dava Partisi'ne 4 bin 774 oy çıktı.

Bu sonuçların, olası itirazların değerlendirilmesinden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi.