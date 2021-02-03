İktidar'ın Anayasa değişikliği talebine Temel Karamollaoğlu’ndan sert tepki!

Yeni Anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu değişiklik açıklamasını sadece gündemi değiştirmeye yönelik yapılan bir çaba olarak gördüklerini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomik ve siyasi sorunlara değinen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa değişikliğinin, gündemi değiştirmek için ortaya atıldığını söyledi.

İktidarın, Doğu Türkistan ve Arakanlı Müslümanlar'a yapılan zulümlere sessiz kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Şimdiki iktidardaki arkadaşlara bakıyorum da dizimizi dövmekten başka elimizden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Türkiye’de tarımın bitirildiğini belirten Karamollaoğlu, çiftçinin perişan halde olduğunu, banka borçları nedeniyle haciz geldiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Hükümet, Doğu Türkistan ve Myanmar Müslümanlarına yapılan zulümlere ne yazık ki sessiz kalmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanını Müslüman coğrafyalardaki zulümlere karşı aleni bir tavır almaya davet ediyoruz.

Şimdiki iktidardaki arkadaşlara bakıyorum da dizimizi dövmekten başka elimizden bir şey gelmiyor.

Anayasa değişikliği

Anayasa yeniden gündeme getirildi ama mecliste anayasayı değiştirecek güçleri yok. Bunu bile bile yeni anayasa yapacağız diye ortaya çıkmanın mantığı ne?

Türkiye’nin dertleri başka; ekonomi, tarım, adalet konuları sıkıntılı. Milletimiz muzdarip, bunlar bir kenara itiliyor efendim anayasa değişikliği yapacağız.