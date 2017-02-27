IKBY Başkanı Barzani, Çankaya Köşkü'nde

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. FOTOĞRAFLI
27 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
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