Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Iğdır'da MHP'li meclis üyeleri, AK Parti'ye geçti

Özkan AYDIN/IĞDIR, () - IĞIDIR'da, belediye meclis üyeliğine seçilen Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek, MHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Iğdır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'cumhur ittifakı'ndan belediye meclis...

Iğdır'da MHP'li meclis üyeleri, AK Parti'ye geçti

Özkan AYDIN/IĞDIR, () - IĞIDIR'da, belediye meclis üyeliğine seçilen Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek, MHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti.
Iğdır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'cumhur ittifakı'ndan belediye meclis üyeliğine seçilen Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek, MHP'den istifa etti. Meclis üyeleri Aksoy ile Şek, istifa sonrası AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Mehmet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek'in, çalışmalarına AK Parti çatısı altında devam edeceklerini belirtti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328