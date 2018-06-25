Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Iğdır'da AK Parti milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı

IĞDIR'da 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti, bir önceki seçimlerde aldığı 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı. HDP ise yine 1 milletvekili çıkardı. Iğdır'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP yüzde 51.72 oy oranı ile, AK Parti yüzde...

Iğdır'da AK Parti milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı
IĞDIR'da 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti, bir önceki seçimlerde aldığı 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı. HDP ise yine 1 milletvekili çıkardı.
Iğdır'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP yüzde 51.72 oy oranı ile, AK Parti yüzde 31.65 oy oranı ile 1'er milletvekili çıkardı. MHP yüzde 12.52 oy oranı ile 11 bin 972, CHP yüzde 2.13 oy oranı ile 2 bin 40 seçmenden oy aldı.
24 Haziran seçimlerinde HDP oy oranını yüzde 44.30'a düşürmesine rağmen 1 milletvekili çıkardı. MHP oylarını yüzde 23.94'e yükseltip, AK Parti'nin ise oyların yüzde 20.65'e düşürmesiyle vekiller yer değiştirdi. AK Parti 1 milletvekilini, ittifakı MHP'ye kaptırdı. İYİ Parti 5.88 oranında oy alabildi.
Seçmenlerden 40 bin 928'i Selahattin Demirtaş'a yüzde 45.11 oranında, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 30.02 oranında oy aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325