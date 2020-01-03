İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 2 mülkiye, 1 polis müfettişi görevlendirdik

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'da ev hapsinde tutulurken kaçması ve ardından 7 kişinin İstanbul'da gözaltına alınması ile ilgili, "Bakanlık olarak iki mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirdik. Türkiye'nin transfer olarak kullanıldığı bir olay söz konusu" dedi.İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın 2019 yılı faaliyetlerine içeren bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, 2019 yılında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda büyük ve orta çaplı olmak üzere 117 bin 37, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapıldığını söyledi. Çataklı, "Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 52 bin 697 terör, 215 bin 411 uyuşturucu, 33 bin 121 kaçakçılık suçlarından ve 8 bin 996 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 310 bin 150 kişi gözaltına alınmıştır. 2019 yılında yurt içinde 'İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 13 kırmızı, 8 mavi, 2 yeşil, 19 turuncu, 92 gri ve15 liste dışı olmak üzere 149'u sözde üst düzey toplam bin 694 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 483’ü ölü, 695’i sağ, 5’i yaralı, 511’i teslim şeklindedir. Yapılan operasyonlar neticesinde bin 512 sığınak-barınak-mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. Bin 667 silah, bin 125 adet el bombası ele geçirilmiştir" diye konuştu.KIRAN OPERASYONLARIİsmail Çataklı, 17 Ağustos'ta başlayan Kıran operasyonlarına ilişkin "Toplamda 11 farklı bölgede yapılan kıran operasyonları kapsamında; 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist (140 ölü, 4 teslim) etkisiz hale getirilmiş, 87 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 426 mağara-sığınak imha edilmiş, 209 silah ile birlikte çok sayıda mühimmat ve çok miktarda gıda-yaşam malzemesi ve uyuşturucu madde ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir" dedi.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEİsmail Çataklı, 2019 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 147 bin 791 operasyon yapıldığını bildirerek "Uyuşturucu operasyonlarında 215 bin 411 kişi gözaltına alınmış, 24 bin 931 kişi tutuklanmıştır. 64 ton 487 kilogram esrar, 18 ton 269 kilogram eroin, 1 ton 362 kilogram kokain, 1 ton 15 kilogram metamfetamin, 7 milyon 96 bin 305 adet ecstasy, 10 milyon 979 bin 82 adet captagon, 1 milyon 957 bin 422 adet sentetik ecza, 42 milyon 275 bin 94 kök keneviri ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.'373 BİN 592 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ'Çataklı, 2019 yılında 60 bin 802'si denizlerde olmak üzere toplam 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandığını ifade ederek, "Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 8 bin 996 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur" diye konuştu.TRAFİK KAZALARIÇataklı, 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin "2019 yılında meydana gelen 2 bin 101 ölümlü trafik kazasında 2 bin 524 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 172 bin 507 yaralanmalı trafik kazasında 285 bin 710 kişi yaralanmış, yayaların karıştığı kazalarda ise 385 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.NİSSAN CEO'SUNUN FİRAR ETMESİİsmail Çataklı, şirketten para kaçırmakla suçlanan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'da ev hapsinde tutulurken kaçması ardından, olayla ilgili 7 kişinin İstanbul'da gözaltına alınmasına ilişkin "Japonya'dan Türkiye'ye, transit olarak kullanmak üzere Lübnan'a bir giriş oldu. Kargo bölümünde bir transferin olduğu anlaşılıyor. Konuyla ilgili İstanbul Valimizin kısa bir açıklaması olmuştur. Bakanlık olarak iki mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirdik. Japonya'dan kaynaklanan İstanbul'da kargo bölümünde bir transferin olduğu ve bu yolla da Türkiye'nin transfer olarak kullanıldığı bir olay söz konusu" dedi.Çataklı, 11 Kasım'dan bu yana ülkelerine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısının da 150'ye ulaştığını bildirdi.