İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun

Teröre karşı çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi için sosyal medyada halk harekete geçti. Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak kalmasını isteyenlere destek giderek büyüyor.İstanbul Bayrampaşa Giresunlular Derneği Başkanı Tülay Tahmaz'ın "Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı olsun, görevine devam etsin, Türkiye'de Süleyman Soylu gibi teröristlere karşı dik duran İçişleri Bakanı'na ihtiyaç var" sözleriyle yaptığı paylaşıma destek giderek artıyor.Soylu, Türkiye'de terör örgütlerinin beslendiği doğu illerimizdeki en üzra köşelere kadar giderek askerlerin ve diğer güvenlik güçlerine verdiği destekle kendini ortaya koydu. Halk ise Soylu'nun tutumunu her noktada destekledi.Giresun STK'larının önde gelen isimlerinden Abdullah Akgün'de yaptığı bu paylaşımla dikkat çektki.