İçişleri Bakanı Soylu'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili söylediği destek veren sözler sonrası Soylu'dan açıklama sosyal medya hesabı üzerinden geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür mesajı yayınladı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun" dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Bakan Soylu'ya destek açıklamasında 'İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır' dedi.