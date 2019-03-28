Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta(2)

BAKAN YARDIMCISI ERSOY, ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTU Van'ın Erciş ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kafede gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Ersoy, ilk Doğu...

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta(2)

BAKAN YARDIMCISI ERSOY, ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTU
Van'ın Erciş ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kafede gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Ersoy, ilk Doğu hizmetine atandığında, çocuklarının henüz küçük olduğunu ve görev yerine korka korka panzerlerin arasında geldiğini anlattı. Bakan Yardımcısı Ersoy, "35 yıldır bu coğrafyada yaşamak, hayatını bu topraklarda devam ettirmek zorunda kalan insanlar köyünü kaybetti, aşını kaybetti, suçsuz insanlar hayatlarını kaybetti. 13-14 yaşında kuzenleriniz, akrabalarınız kandırıldı, dağlara gönderildi ve onların acı haberini aldınız. Bunları anlattığımızda birileri anlamak istemiyordu. 15 Temmuz tarihinde yaşadığımız dünyanın en alçak, en adi ihaneti ile karşı karşıya kaldık. 40 yıldır büyüttüğümüz, beslediğimiz, silahımızı, devletin her türlü imkanlarını topunu, tüfeğini teslim ettiğimiz görevlilerimiz Amerika'dan aldıkları bir talimatla, burayı işgale hazırlanıyorlarmış. İki şeyi anladık. O gece yapılan bir darbe teşebbüsü değildi. Türkiye'yi işgal ettirme hareketiydi" dedi.
Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ve kurum amirleriyle birlikte yemeğe katıldı. Yemeğin ardından Ersoy, ilçeden ayrıldı.

Barbaros KUL/ERCIS,(Van)-()
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328