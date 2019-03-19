İbrahim Ulusoy: Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar, bu yalanlara inanmayın

İSTANBUL, () - AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’da kaybedeceğini anlayanların afiş yırtmaktan daha öteye geçtiklerini belirtti. “Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. ‘AK Parti kazanırsa, evinizi, dükkânınızı yıkacak’ diye iftira atıyorlar. Bu yalanlara inanmayın. Fitne çıkartanlara inanmayın. İmar konusunda bir vatandaşımızı bile üzmeyeceğiz. O evler, dükkânlar ananızın ak sütü gibi size helal” dedi.

Projelerini anlatmak için mahalle mahalle gezen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Tokat-Zile, Güzelbeyli Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Söz alan bir dernek üyesi, “Biz Tokat/Zile-Güzelbeyli Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak, belediyeden cenazemiz olduğunda cenaze arabası rica ettik, olmadı. Biz belediyeden piknik alanı yeri istedik, hiç bir şekilde geri dönüş sağlanmadı. Biz bunları hep derneğimiz adına istedik fakat sonunda geldiğimiz nokta koca bir sıfır, çünkü bize hiç bir yardımı dokunmayan ve kesinlikle bizi düşünmeyen bir belediye ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

Bu sorunun üzerine konuşan Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Bu söylediğiniz istekleriniz belediyenin sizlere karşı borcu. Belediyeciliğin prestiji için önemli, fakat şu anki belediye vizyon ve misyondan bihaber olduğu için cevap verecek takatleri yok. 20 yıldır kanımızı emdiler, ben bunu hiç kimseye sormadım, soramıyorum, dilim varmıyor ama bugün şimdi sormak zorunda hissettim kendimi. Allah aşkına içinizde zorluk çekmeyen, bu belediyeden memnun olan var mı?” dedi.

“BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ”

İbrahim Ulusoy, konuşmasına “İmarınızı vereceğim ve binalarınız böyle mi kalsın, sağlıklı olarak tekrar mı inşa edelim, birlikte karar vereceğiz. Burası Anadolu'nun özü, siz bu evleri dişinizden tırnağınızdan artırarak inşa ettiniz, o yüzden nasıl olacağına siz karar vereceksiniz. Size söz veriyorum” diyerek devam etti.

“FİTNE, FESATLIK ÇIKARTANLARA İNANMAYIN”

İbrahim Ulusoy, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Lütfen fitne fesatlık çıkartanlara inanmayın, ‘AK Parti gelecek, evinizi, dükkânınızı yıkacak’ diye iftira atıyorlar. Bu yalanlara inanmayın. Biz binayı sağlıksız ise nasıl yenileceğiz, soruyorum size? Birlikte inşa edeceğiz. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Dişinizden, tırnağınızdan arttırıp yaptınız ve sizin malınız, güle güle oturun. Verin yetkiyi görün etkiyi diyorum.”