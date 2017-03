Hüseyin Yayman: Parlamenter sistemi savunmak, darbeler tarihini savunmaktır

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'deki demokrasi tarihi bir darbe tarihidir, kanlı bir tarihtir. Her 10 yılda bir darbelerin olduğu sistemin adı Türkiye'nin demokrasi tarihidir. Türkiye'de parlamenter sistemi savunmak, bir darbeler tarihini savunmaktır. Türkiye'de mevcut sistemi savunmak, başbakanların idam edilmesini, başbakanların yargılanmasına savunmaktır" dedi.Yayman, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı sistemini refarandumu için Kahramankazanlılar'la bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti ilçe Başkanı Ali Yıldıztepe, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Program sonunda Hüseyin Yayman 'Türkiye'de devlet reformu ve başkanlık sistemi' adlı kitabının imza törenine katıldı.DEMOKRASİ TARİHİ, DARBELER TARİHİDİR, KANLİ BİR TARİHTİRHüseyin Yayman konuşmasına, Türkiye tarihinin en kanlı hain, namussuz, şerefsiz darbesine kahramanca karşı koyan kazanlılara şükranlarımızı sunduklarını söyledi. Yayman, "Kahramankazan'ı ne kadar övsek azdır. Çünkü siz tarih yazdınız" diyerek sözlerine başladı. Yayman, sinevizyonda Adnan Menderes'in asılmadan hemen önce dar ağacında çekilmiş fotoğrafını gösterrken, şunları söyledi:"Benim size anlattıklarımı unutsanız bile resimleri unutmayın. Bakın Türkiye'deki parlamenterler sisteminin bir hikayesi. Aslında Türkiye'deki demokrasi tarihi bir darbe tarihidir. Her 10 yılda bir darbelerin olduğu sistemin adı Türkiye'nin demokrasi tarihidir. Şimdi işte o milletin adamı olarak bildiğimiz Adnan Menderes'in asılma resmi. Her şeyi unutsanız bile Adnan Menderes'in asılma resmini unutmayın. Bu resim aynı zamanda siyasetin korku odasının resmidir. Yani kırmızı çizginin dışına çıkan, kırmızı kitabın dışına çıkan, ezber bozmaya çalışan kişiye bu resim gösteriliyordu. Yani şunu unutmayacağız; bu sistem darbeler üreten bir sistemdir. Bu sistem sorun çözen değil, sorun üreten bir sistem. Türkiye'de parlamenter sistemi savunmak, bir darbeler tarihini savunmaktır.Türkiye'de mevcut sistemi savunmak, başbakanların idam edilmesini, başbakanların yargılanmasına savunmaktır."BAŞBAKANLAR, BAKANLAR İDAM EDİLDİTürkiye demokrasi tarihinin darbeler ve kanlı bir tarih olduğunu anlatan Yayman, şöyle dedi:"16 Nisan'da İnşallah başbakanlar bir daha idam edilmesinler diye, bir daha başbakanlar, illegal çetelerin mahkemelerinde bir daha yargılanmasın diye 'evet' diyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihi darbeler tarihidir, kanlı bir tarihtir. Başbakanlar idam edildi, bakanlar idam edildi. Vesayet odaklarından bağımsız, mekanlardan bağımsız bir sisteme ihtiyaç var. Türkiye'de bir sistem sorunu var. Biz bu sistem sorunu artık çözülsün diyoruz ve bunu derken de geleceğin Türkiyesi için, 21. Asrın Türkler'in ve Türkiye'nin asrı olması için inşallah 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz."Hüseyin Yayman, mevcut sistemin kriz ürettiğini belirtirken, her darbenin kendi zenginliğini yarattığını anlattı. Yayman, "Her darbe hazineyi yeniden boşalttı ve kamu ihalelerini sürekli diğer partilere iletti" dedi. Başörtüsü yasağı ile ilgili de konuşan Yayman, "Yüzde 51 uzaydan bir millet gelmezse, Türkiye'de gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça bu mümkün değil. Çok net böyle bir program yürütüyorlar. Bu aralar Tayip Erdoğan'dan sonra ne olacak diye soruyorlar. Biz nasılsak öyle yönetiliriz" diye konuştu.

