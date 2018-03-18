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Hüseyin Özgürgün: Özgürlüğün Afrin'e gelmesini selamlıyorum

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin "Özgürlüğün Afrin'e gelmesini...

Hüseyin Özgürgün: Özgürlüğün Afrin'e gelmesini selamlıyorum

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin "Özgürlüğün Afrin'e gelmesini selamlıyorum" dedi. 
UBP Genel Başkanı Özgürgün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afrin'e girilmesiyle ilgili büyük duygusallık yaşadığını belirten Özgürgün, aynı görüntünün 1974 yılında da Kıbrıs’ta oluştuğunu hatırlattı.  muhabirine konuşan Özgürgün, Türkiye'nin ve TSK'nın, 1974 Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkına özgürlük getirdiğini söyledi. UBP Lideri Özgürgün, "Bu özgürlüğün Afrin'e de gelmesini selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kahraman Mehmetçik'i, Afrin operasyonunda yer alan tüm personeli kutluyorum. Tüm şehitlerimizi de şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu. 

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