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HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir

HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 25 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararlarının kıymetli olduğunu söyledi. Mehmet Yavuz, Gaziantep'te partisinin milletvekili adayı tanıtma programına...

HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir
HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 25 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararlarının kıymetli olduğunu söyledi.
Mehmet Yavuz, Gaziantep'te partisinin milletvekili adayı tanıtma programına katıldı. İftar vakti bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yavuz, Anayasa'nın değişmesini istedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Bizler geçen seçimde 'Evet' diyerek tercihimizi kullanmıştık. Neden 'Evet' demiştik? Çünkü bu memlekette adalet sisteminde bozukluk varsa, adaletin olmadığını düşünüyorsak, 'Eğitimde sıkıntı var' diyorsak, çocuklarımızın manevi ve ahlaki sıkıntıları olduğunu düşünüyorsak bunun asıl nedeni anayasadır. O nedenle bu anayasanın değişmesi lazım Türkiye’nin en acil ihtiyacı budur. Bundan sonra içine girdiğimiz süreçte yeni bir Anayasa'nın oluşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni Anayasa'nın yürürlüğe girmesi lazım. Bu ilkemizin gereği olarak, yarım bırakmamak adına ortaya koyduğumuz iradeye devam ettirmek için, ‘Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettireceğim ve anayasayı değiştireceğim’ diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir."
Program konuşmaların ardından adayların tanıtılmasıyla sona erdi.

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