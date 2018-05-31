Hüda-Par eski başkanından Cumhur İttifakı açıklaması

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()- HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin konuştu. Yapıcıoğlu, "Eğer, Hüda-Par kendi logosuyla yer alabilseydi ittifak olurdu, olabilirdi. Yani bu konu müzakere edilirdi. Fakat, o seçeneğe kapalı oldukları için bir ilerleme sağlanamadı" dedi.

​Diyarbakır'da bağımsız milletvekili adayı olan Hüda-Par eski Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede Hüda-Par ile ittifak teklifinin olup olmadığı tartışmalarına yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu, görüşmede ittifakın gündeme geldiğini ifade ederek, daha sonra genel başkan yardımcıları düzeyinde çeşitli görüşmelerin olduğunu söyledi. Bu görüşmelerin bir ittifakı sonuç verecek bir noktaya ulaştırmadığını, iradelerin ittifak noktasında uyuşmadığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Bizden daha çok bekledikleri belki daha önce Numan Kurtulmuş'un bir Has Parti örneği vardı. İki partiyi bir yapıya, bu sistemin zorladığı düşüncesiyle belki daha çok bizden bekledikleri iltihaktı (katılma). Biz de bunun müzakerelere açık olmadığını söyledik. İttifak ile ilgili görüşmeler devam etti. Daha sonra gerçekleşmedi. Neticede gerçekleşmeyen bir şeyin detaylarına çok fazla takılmak doğru olmaz. Siyasetin doğasında var, eğer, Hüda-Par kendi logosuyla yer alabilseydik olurdu, olabilirdi. Yani bu konu müzakere edilirdi. Fakat o seçeneğe kapalı oldukları için bir ilerleme sağlanamadı" dedi.

'KABUL ETSEYDİK, AK PARTİ'NİN LİSTESİNDE GÖSTERİLMİŞ OLABİLİRDİK'

Yapıcıoğlu, ittifak konusunda MHP'nin engel olduğu iddialarına da yanıt vererek, "Bu konuda bir şey diyemem. Kendi aralarında ne konuştuklarını bilemem. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak istemem. Eğer biz ittifakı kabul etmiş olsaydık bugün, Ak Parti'nin listesinde gösterilmiş olabilirdik. Ama bizim istediğimiz bu değildi. Bizim isteğimiz, kendi logomuzla seçime girmekti" diye konuştu.

'BİR PARTİNİN TEK BAŞINA MECLİS'TE COĞUNLUĞU SAĞLAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR'

24 Haziran'da yapılacak seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zekeriya Yapıcıoğlu, kesin sonucu söylemenin zor olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin mümkün olduğunu, fakat garanti bir durumun da söz konusu olmadığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Son bir hafta içerisinde nelerin olabileceğini bilemiyoruz. Hatta siyasette 24 saatin bile uzun bir süre olduğunu söylerler. Meclis'te kimin çoğunluğu elde edeceği konusu ise çok daha karmaşık hesaplar var. Ama herhangi bir partinin tek başına Meclis'te çoğunluğu sağlaması garanti değil, çok zor görünüyor" dedi.

'KAMUOYU YOKLAMALARI, HDP'NİN BARAJIN ÜZERİNDE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'

Kamuoyu yoklamalarının HDP'nin barajı aştığını gösteriğini belirten Yapıcıoğlu, "HDP'nin barajı aşıp, aşamama konusunda bir şey diyemem. Ama, kamuoyu yoklamaları, barajın biraz üzerinde olduğunu söylüyor. Son birkaç gün içerisinde neler değişir, seçmen davranışını etkileyecek gelişmeler olur mu, olmaz mı, bir şey söylemek mümkün değildir. Bir de şu var, kamuoyu yoklamaları gerçeği ne kadar yansıtıyor, insanlar rahatlıkla kendi düşüncelerini söyleyebiliyorlar mı anket şirketlerine? Bu da ayrı bir muamma" dedi.

'BARAJI AŞAMAMA KONUSUNDAN DOLAYI BİZ İKİ İLDE BAĞIMSIZ ADAY ÇIKARDIK'

Hüda-Par'ın Diyarbakır ve Batman'da bağımsız aday göstermesine de değinen Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Barajı aşamama konusundan dolayı biz iki ilde bağımsız aday çıkardık. Ümidiz ikimizin de kazanmasıdır. Peki bu hangi partiye yaradı? Kimse avucunu ovuşturmasın. Bu bize yarayacak, başka kimseye yaramayacak. Her şeyden önce bu seçimin sulh içerisinde geçmesini diliyorum. Toplumu kutuplaştıracak, gerginliği artıracak, insanları birbirine düşürecek davranışlardan, sözlerden herkesin kaçınılması gerekir. 25 Haziran günü hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bu millet tekrar aynı vatanda yaşamaya devam edecek. Herkesin fikirleri farklı olabilir. Herkes kendi fikrini açık yüreklilikle ortaya koysun. Kendi çözüm önerilerini millete götürsün. Millet, kimi kendisinin temsil makamında görmek istiyorsa, onu oraya gönderecektir. Bu yetkiyi milletten almayan hiç kimsenin bundan şikayet etmeye hakkı yoktur."

'SEÇİMLERE ŞAİBELER BULAŞMAMALIDIR'

YSK'nın aldığı sandık taşıma kararıyla ilgili konuşan Yapıcıoğlu, "Sandık bazlı seçmen listeleri partilere verildi. Bazı illerin seçmen listeleri verilmedi. Kimin, hangi sandıkta oy kullanacağı henüz belli değil. Herkesin şuna dikkat etmesi gerekiyor, seçimlere şaibeler bulaşmamalıdır. Vatandaşın iradesi neyse, mutlak suretle sandığa yansımalıdır. Sandığa yansıdığı gibi sandıkta çıkmalıdır" dedi.



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