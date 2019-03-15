HÜDA PAR: Cami saldırılarını ve saldırganları telin ediyoruz

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR), Yeni Zelanda'da camilerde cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik silahlı saldırıları kınadı.

Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırılara ilişkin HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı'da İslam düşmanlığına dayalı nefretin kurumsal olarak desteklendiğine dikkat çekildi. Yeni Zelanda’daki saldırıların, körüklenen nefret ideolojisinin vardığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İbadethaneleri hedef alan bu tür saldırıların Batı'da yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sunucu olduğu kuşkusuzdur. Batı dünyasında İslam düşmanlığına dayalı nefret duyguları kurumsal olarak desteklenirken İslam ve Müslümanların engelleyicisi olarak ırkçı, faşist odakların palazlanmasına büyük oranda göz yumulmaktadır. Batı'da Müslüman şahıslara mal edilen birtakım şaibeli saldırılar karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dinini bir nevi 'Terör ideolojisine' indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında Batı'da resmi düzeyde oluşan tepkiler benzer şekilde Yeni Zelanda’daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir, doğrusu merak ediyoruz. Avrupa’da ibadethanelere karşı sürmekte olan saldırıların sıradanlaştığı bugünlerde Yeni Zelanda’daki kanlı cuma saldırısı, körüklenen nefret ideolojisinin vardığı tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir. Bu vesileyle eli kanlı tetikçileri ve arkalarındaki organize odakları telin ederken, şehit olan Müslümanlara Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Müslümanlara sabırlar vermesini, yaralıların da bir an önce sıhhatlerine kavuşmasını Rabbimizden niyaz ederiz."