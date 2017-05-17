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HSK üyeleri belirlendi

ANKARA,() - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2'nci tur oylama sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri belirlendi. Yargıtay Üye Kontenjanından; Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üye Kontenjanından; Cafer Ergen, Öğretim...

HSK üyeleri belirlendi

ANKARA,() - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2'nci tur oylama sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri belirlendi.
Yargıtay Üye Kontenjanından; Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üye Kontenjanından; Cafer Ergen, Öğretim Üyesi Kontenjanından; Ali Cengiz Köseoğlu, Avukat Kontenjanından; Songül Yazar, Öğretim Üyesi/Avukat Kontenjanından; Hamit Kocabey, Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından HSK üyeliğine seçildi.
Meclis, bugün saat 14.00'te toplanacak.

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