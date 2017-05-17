HSK seçimlerinde ilk turda 367 çıkmadı

Nursima KESKİN / ANKARA,() - HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu seçiminde 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı.

Meclis Genel Kurulu'nda 21 aday arasından belirlenecek HSK'nın 7 üyesi için yaklaşık 3 saat süren oylama yapıldı. Adaylardan hiç biri 367 oy çoğunluğuna ulaşamadığından oylamada ikinci tura geçildi.

Oy tasnifi şu şekilde:

'Yargıtay üye kontenjanından: Mustafa Çavuş 5 oy, Yaşar Şimşek 334 oy, Yusuf Kuzu 6; Mehmet Ademoğlu 324 oy, Mehmet Osmanoğlu 7 oy, Mustafa Kurtaran 15 oy; Alp Arslan 340, Mahmut Kaya 3 oy, Ziya Dinler 4 oy.

Danıştay üye kontenjanından: Cafer Ergen 339 oy, Cevdet Erkan bir oy, Emin Sınmaz 4 oy.

Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından: Abdüllkerim Yıldırım 11 oy, Ali Cengiz Köseoğlu 331 oy, İlhan Üzülmez 4 oy.

Avukat kontenjanından: Songül Yazar 318 oy, Şerife Taşbaşı 2 oy, Ülkü Soylu 23 oy.

Avukat ve Yükseköğretim Kurumları Hukuk dallarından: Ali Aydın Akpınar 6 oy, Hamit Kocabey 335 oy ve Ömer Faruk Aksoy 3 oy.'