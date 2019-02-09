Hilmi Güler: Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtmamız gerekiyor

ORDU'da '4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması' ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı. Etkinlikte konuşan Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu’nun güzelliklerini sadece Ordu’da, Ünye’de, Fatsa’da değil, Ankara’da, İstanbul’da da sunmalıyız. Ordu’nun güzelliklerini, böyle güzel manzaraları, bu fotoğraflarla dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.Ordu Büyükşehir Belediyesi ,ORBEL A.Ş. ve OFSAD ile KUDOF işbirliğiyle düzenlenen '4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen açılışa Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ak Parti İl Başkanı Halit Tomakin’in yanı sıra çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaş katıldı. Yarışmada 439 fotoğraf sanatçısı tarafından gönderilen 1703 fotoğraf yer alırken, değerlendirme sonucunda sergide dereceye giren, jüri özel ödülü alan ve sergilenmeye layık görülen toplam 79 fotoğraf sergilendi.Serginin açılışında konuşan Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun güzelliklerinin dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, “Bu kadar güzelliklerin bir fotoğraf karesine sığdırılması gerçekten büyük bir sanatkarlık. Bizim bu güzellikleri görmemizi sağlayan sanatkârlarımıza ve bu teşebbüsü başlatan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen sergimizin inşallah 5’incisi de yapılacak. Az önce fotoğraf sunumunu seyrederken acaba Ordu mu güzel, Monte Carlo mu, Portofino mu, yaylalarımız mı, Rio de Janeiro mu, yoksa gece vakti Boztepe’den bakılınca Ordu’nun manzarası mı güzel diye düşündüm. Bu sorunun cevabını vermek gerçekten çok büyük bir zorluk. Sergide bulunan fotoğraflardaki bu güzellikleri sadece bizim gözlerimize sunmak insafsızlık olur. Ordu’nun güzelliklerini sadece Ordu’da, Ünye’de, Fatsa’da değil, Ankara’da, İstanbul’da da sunmalıyız. Ordu’nun güzelliklerini, böyle güzel manzaraları, bu fotoğraflarla dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.'ORDU HER YÖNÜYLE TURİZME AÇIK'Ordu’nun doğallığını koruduğunu söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız da, “Ordu dünyada reklamı yapılan bütün güzelliklerin içerisinde en güzel yerlerden bir tanesi. Sergilenen fotoğraflardaki yerleri canlı olarak gezmiştim, ama fotoğraflarda görmek ayrı bir güzel. Ordu’nun gerçekten güzel olduğunu, turizm açısından gezmeye değer olduğunu bu fotoğraflardan görüyoruz. Ordu şimdiye kadar bozulmamış, doğallığını koruyan ve her yönüyle turizme açık bir ilimiz” şeklinde konuştu.‘ORDU’NUN SOSYAL,KÜLTÜREL HAYATINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise, “Bir şehri anlatan en güzel hikayelerden biriside onu demet demet fotoğraflarla tarihe kaydetmektir. IV. Düzenlenen 4 Mevsim Ordu Fotoğraf Yarışması Ordu’nun kültürel, sosyal hayatına, tarihi değerlerine ve turizmine katkı sağlarken, şehrimizin tüm dünyaya tanıtılmasına da yardımcı oluyor. Yarışmada 439 fotoğraf sanatçısı tarafından gönderilen 1703 fotoğraf yer aldı. Jürimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren, jüri özel ödülü alan ve sergilenmeye layık görülen toplam 79 adet fotoğraf sergide yer alıyor. Emeği geçen başta fotoğraf sanatçılarımız olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Açılış konuşmalarının ardından '4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi ve katılımcılar tarafından sergi gezildi.

FOTOĞRAFLI