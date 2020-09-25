HDP'ye Kobani operasyonu Avrupa'da yankı buldu

HDP'ye yönelik gözaltı operasyonuna yönelik tepkiler sürüyor. AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı söz konusu siyasi operasyona ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Avrupa Parlamentosundaki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu ise tepkisini yazılı bir açıklama yaparak gösterdi.

AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Frank Schwabe, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar IŞİD terör örgütü tarafından saldırı altında olan Kobani’nin savunması için gösteri düzenliyor. 6 yıl sonra gözaltına alınıyorlar. Gerekçe: Türk devleti ve Erdoğan’a karşı protesto gerçekleştirmişler. Akla hayale sığmıyor.”



Avrupa Parlamentosundaki S&D Grubu da yazılı açıklamasında, 2014'teki protestolarla ilgili bir soruşturma kapsamında HDP'ye yönelik yapılan yeni gözaltı dalgasını kınadı. Açıklamada S&D Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kati Piri ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un şu ifadelerine yer verildi:



S&D Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kati Piri:



“Avrupa ve uluslararası toplumdan sık sık gelen mesajlara rağmen Türk yetkililer hala Kürt yanlısı politikacılara yönelik saldırılarını sürdürüyor. Eski milletvekillerini de içeren bugünkü gözaltılar Türkiye'yi AB'den daha da uzaklaştıran bir başka geri adımdır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır! "



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor:



“HDP üyelerine karşı 2014 yılına dayanan olaylara karıştıkları iddiasıyla ilgili bu yeni operasyona ilişkin derin endişelerimi dile getiriyorum. Bu yapılan, başarısız darbe girişiminden bile önceki bir döneme giden, geçmişe yönelik fiili bir olağanüstü haldir. Türk makamları, muhalefeti ve herhangi eleştirel sesi daha da bastırmak için bir tür geriye dönük olağanüstü hal oluşturmaya kararlı görünmektedir. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da benzer şekilde bu olaylara karışmakla suçlanmış ve 6 yıl sonra - AİHM kararına aykırı bir şekilde - hala iddianamenin hazırlanmasını beklemektedir. Gözaltına alınanlar arasında Kars'ın şu anki belediye başkanı Ayhan Bilgen de var. Bilgen merkezi hükümet tarafından henüz görevden alınmamış çok az sayıdaki HDP Belediye Başkanı arasındadır. Bilgen'in yerine kayyım atanırsa bu, son yerel seçimlerde ortaya çıkan halkın demokratik iradesine karşı çok sayıdaki saldırından bir diğeri olacaktır."