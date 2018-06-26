HDP, seçimde Meclise 26 kadın vekil gönderdi

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde meclise 67 milletvekili gönderirken, bunlardan 26'sı kadın. HDP, 5'i İstanbul'dan ve 4'ü Diyarbakır'dan olmak üzere toplam 15 ilden kadın milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Seçimlerde aldığı milletvekili sayısına göre en yüksek kadın vekil gönderen partinin HDP olduğu belirtildi. TBMM'ye toplam 67 milletvekili gönderen HDP'nin bu vekillerden 26'sı kadın. HDP en fazla kadın milletvekilini İstanbul ve Diyarbakır'dan Meclis'e gönderirken, 15 ilde kadın vekil temsiliyeti sağlamış oldu. HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde 15 ilden çıkardığı kadın milletvekilleri şöyle:

Pervin Buldan, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm (İstanbul), Serpil Kemalbay (İzmir), Filiz Kerestecioğlu (Ankara), Tülay Hatimoğulları (Adana), Dirayet Dilan Taşdemir (Ağrı), Saliha Aydeniz, Demziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ (Diyarbakır), Leyla Güven (Hakkari), Fatma Kurtulan (Mersin), Pero Dündar, Ebru Günay (Mardin), Gülistan Koçyiğit, Şevin Coşkun (Muş), Meral Danış Beştaş (Siirt), Ayşe Sürücü (Şarlıurfa), Bedia Gökçe Özertan, Muazzez Orhan (Van), Feleknaz Uca, Ayşe Acar Başaran (Batman) ve Nuran İmir (Şırnak)



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