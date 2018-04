HDP seçim startını İzmir’den verdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir’de siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere dair konuşan Buldan, "İzmir’den seçim startını veriyoruz. Tüm halkları HDP’den aday adayı olmaya çağırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair de mesaj veren Buldan, "İlk turda kazanmayı önümüze hedef olarak koyuyoruz" diye konuştu.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Tepekule Kongre Merkezi’nde; sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile kendi partilileriyle bir araya gelen TBMM Başkanvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin, halka her türlü zulmü yapmaya çalıştığını ileri süren Pervin Buldan, "Toplum, AKP hükümetinden artık bıktı. Türkiye, baskın seçimle karşı karşıya kaldı. Seçim kararının MHP tarafından açıklanmasının danışıklı dövüş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bahçeli’nin açıkladığı tarih, bilinçli olarak yapıldı ve Erdoğan’dan habersiz yapılan bir açıklama değil. Her seçimde, hile ve usulsüzlüklerle seçimleri kazanan AKP hükümeti, 7 Haziran seçimlerinde hezimet yaşadı" dedi.

İktidarın 1 Kasım seçimlerini yaptığı hileler sonucu kazandığını ileri süren Buldan, "Bugün artık 1 Kasım değil. 15 Temmuz darbe girişimini kendisine fırsat olarak dönüştürmeye çalışan AKP hükümeti, Türkiye halklarına her türlü zulmü yapmaya çalıştı" diye konuştu.

'SORUNLARA ÇARE BULMAK İÇİN BURDAYIZ'

24 Haziran seçimlerinin kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Pervin Buldan, "Devletin tüm imkanlarını kullanmalarına rağmen, ordusu, medyası, yargısı ile her türlü imkanlar ellerinde olmasına rağmen AKP hükümeti bu ülkeyi yönetemez hale geldi. HDP olarak AKP hükümetinin başta biz olmak üzere, kadınlara, gençlere, tüm kimliklere zulmünün ve baskısının artık bitmesi için belirlenen seçim tarihi bizler açısından bir fırsattır. Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir seçim ile karşı karşıyayız. Ve bu seçim, elbette ki Türkiye toplumunu yakından ilgilendiren bir seçimdir. Özellikle İzmir halkının da bu seçimde her zamanki gibi kararlı bir duruşa sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

Herkesi ilgilendiren bu seçimlerde İzmirlilere bir kez daha büyük görevler düştüğünü ifade eden Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Özellikle İzmir’de kentsel dönüşümden tutalım, işçi kıyımlarına kadar çevreyi ilgilendiren her türlü soruna kadar AKP hükümetinin İzmir halkına ranttan, çıkarcılıktan başka verdiği bir şey yok. Kendi çıkarları doğrultusunda, kendi gelecekleri için, kendi yarınları için İzmir halkının geleceğin düşünmeyen, halkı hiçe sayan kararlarla İzmir halkını yönetemeyecekler. İzmir halkı, kentsel dönüşüme karşıdır. İzmir halkı, tüp geçit başta olmak üzere burada yapılan AVM’lere karşıdır. Ancak onlar kendi yandaş guruplarına, kendi müteahhitlerine ve onlardan yana olan insanlara, onların cebini doldurmaya çalışan bir zihniyet ve anlayışla bu projeleri gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. HDP olarak İzmir halkının yaşadığı sorunlara çare bulmak için buradayız."

'UMUT VE HUZUR VAADİYLE YOLA ÇIKTIK'

İzmir’den seçim startını verdiklerini söyleyen Pervin Buldan, ilerleyen günlerde yeniden kente geleceklerini belirtti. Çok fazla zamanlarının olmadığını kaydeden Buldan, Türkiye’nin kaderini hep birlikte değiştireceklerini ifade etti. 24 Haziran seçimlerinde öncesi HDP’nin umut ve huzur vaadiyle yola çıktığını kaydeden Buldan, "Türkiye toplumunun barışa, özgürlüklere, demokrasiye ihtiyacı var. Tek adam rejiminin bu ülkede yeri olmamalı. Politikalarını sadece savaş üzerinden yürüten ve insanların katliamı üzerinden yürüten bir iktidarın yaşama sansı yoktur, olmamalıdır. Yıllardır verdiğimiz barış, özgürlük mücadelesinin bundan sonra da devam edeceğinin sözünü veriyoruz. Milletvekillerimizin, belediye eş başkanlarımızın cezaevinde rehin tutulduğu bir dönemde, HDP ve bileşenlerinin siyasetin dışına atmaya çalışan bir zihniyet karşısında, tekliye karşı çoğulculuğu, esarete karşı özgürlüğü ve faşizme karşı direnmeyi önümüze bir yol olarak koyduk. Bu yolda hep birlikte yürümenin zamanıdır şimdi" dedi.

'PARTİMİZ SADECE KÜRT PARTİSİ DEĞİL'

Pervin Buldan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı için isim vermedi, ancak adayın profilini çizdi. Buldan, şöyle koruştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Türkiye toplumunu kucaklayacak olan, barışı ve huzuru vadedecek olan, kadınların ve gençlerin sorunlarını ‘benim sorunumdur’ diyecek bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle birinci turda kazanmayı önümüze hedef olarak koyuyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Pervin Buldan ayrıca, İzmir’den ‘HDP’de aday adayı olun’ çağrısında da bulunarak, "İzmir’den başlayarak, tüm kadınlara ve gençlere, özellikle muhalif kesimlere, HDP’den aday adayı olun diyoruz. Kapımız herkese açık. Kapımız bu ülkede mağdur olan herkese açıktır. Partimiz sadece bir Kürt partisi değildir. Bu ülkede tarihi değiştirme fırsatını değerlendirme görevi bizlerin görevidir. Halkları, demokrasiye sahip çıkma adına HDP çatısı altında bu süreçlere müdahil olmaya çağırıyoruz" dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

