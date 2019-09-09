HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (6)

BAKAN SELÇUK: TERÖRÜ ANNELER BİTİRECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi sürdüren aileleri ziyaret ettikten sonra valilikte açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ailelerin evlatlarını terörün elinden kurtarmak için başlattığı mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Bakan Selçuk, annelerin terörü bitireceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Yürekleri yanıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsi de Hacire Akar'ın yaktığı meşaleyi, şimdi birebir daha da fazla çoğaltmakla devam ediyorlar. 'Çocuklarımıza kıymayın' diyerek de teröre karşı dik duruyorlar. Evlat acısının ne olduğunun herkes biliyor ki en fazla aileler, anneler, babalar biliyor. Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, halkımız bugün teröre karşı verilen kararlı mücadeleleri tam anlamıyla destekliyor ve bu terörden kurtulmak istiyor halkımız. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen feryadını da duyuyoruz devlet olarak. Türkiye, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüreğine ateş düşmüş analarla dolu. Anadolu olması hasebiyle biz inanıyoruz ki bu terörü de anneler bitirecek, analar bitirecek. Çünkü milletimiz daha fazla can yanmasın, daha fazla ocağa ateş düşmesin istiyor. Diyarbakır anneleri de yaptıkları oturma eylemiyle aynı zamanda teröre karşı 'Yeter artık' mesajı veriyorlar. Acılarını yüreğimizde duyuyoruz. Milletimiz adına onlara destek olmayı da bir görev addediyoruz. Burada annelerin evlatları için çırpınışları var. Buradaki anneler, hayatlarındaki en değerli varlıklarını, evlatlarını, eli kanlı bir terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerin yanındayız. Anneler burada, 'Sizlere verecek çocuğumuz yok' diyerek destansı bir direnişi sürdürmekteler. Bu sesin duyulması gerekiyor her yerden. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi inanıyoruz ki, annelerimizin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek inşallah. Biz de hükümetimiz olarak, annelerimizin, ailelerimizin yanındayız."

GELİN TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLALIM, BU TERÖR ARTIK BİTSİN'

Bakan Selçuk, herkese teröre karşı tek yürek olma çağrısında da bulunarak, "Ben bugünkü ziyaretimde açık ve net görüyorum ki, anneler kazanacak. Zaten bu cesur yürekli kadınları hiçbir gücün susturamayacağını, onları ziyaret edeceklerin çok daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Buradan, tüm STK'larımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, basın mensuplarımızı bu sesi duyurmaya davet ediyorum. Tarih bugünleri annelerin destansı mücadelesini destek verenleri de, bu sese susanları da yazacak. Hep beraber gelin annelerin sesine ses olalım, gelin teröre karşı tek yürek olalım ve bu terör artık bitsin, anneler kazansın diyoruz, hep beraber" diye konuştu.



Selim KAYA- Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, ()



