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HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
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HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, yurt dışında yaşayan akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine yönelik suikast girişiminde bulunulacağına dair istihbarat aldıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvuruldu.

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, yurt dışında yaşayan akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine yönelik suikast girişiminde bulunulacağına dair istihbarat aldıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvuruldu. 

Garo Paylan, 20 Aralık 2017'de TBMM'de yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan bazı gazeteci ve akademisyenlerin hükümet, Cumhurbaşkanı ve medya tarafından 'vatan haini' olarak hedef gösterildiğini, Türkiye merkezli bir yapının, bu kişilere yönelik suikast için harekete geçtiğini söylemişti. Paylan, suikast yapılacak kişilerin bir listesi olduğunu ve bu konuda aldıkları bilgileri MİT, emniyet ve hükümetin ilgili bakanlarına verdiklerini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Paylan'ı ifadesi için savcılığa davet etti. 

SOMUT BİLGİ VE BELGE YOK DUYUMLAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTIM

Bugün avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi'ne gelen Paylan, savcılığa ifade verdi. Paylan'ın ifadesinde, "Türkiye'de Hrant Dink gerçeği var. Kendisi arkadaşımdı. O dönemle hedef gösterildi. Yurt dışına çıkmasını istedim ama gitmedi ve öldürüldü. Şimdi de aralarında Can Dündar'ın da bulunduğu bazı kişiler ve HDP'liler siyasiler ve medya tarafından hedef gösterildi. Almanya'dan bu kişilere suikast düzenleneceği yönünde duyumlar aldık. Bu konuda somut bir bilgi ve belge yok. Duyumlar üzerine açıklama yaptım" dediği belirtildi. 

Paylan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. 

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