Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP'nin tutuklu bulunan Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düştüğü Meclis Genel Kurulu'nda açıklandı. TBMM'nin internet sitesinde, 'Milletvekilliği sona erenler' başlığı altında HDP'li Yüksekdağ'ın ismi yayımlandı.
HDP'li Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü (1)
Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP'nin tutuklu bulunan Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düştüğü Meclis Genel Kurulu'nda açıklandı. TBMM'nin internet sitesinde, 'Milletvekilliği sona erenler' başlığı altında...
21 Şubat 2017 Salı 16:38
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